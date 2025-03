Notícias Em postagem, Eduardo Bolsonaro expôe desgaste com o deputado federal Nikolas Ferreira

Por Redação O Sul | 1 de março de 2025

Compartilhe esta notícia:











Sem mencionar o nome do deputado mineiro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) comentou uma crítica ao parlamentar. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) comentou um vídeo do influenciador bolsonarista Allan dos Santos, no qual ele critica o também deputado Nikolas Ferreira (PL) e outros aliados da direita por não defenderem Jair Bolsonaro (PL) com mais fervor. Na publicação, Eduardo questionou o futuro da direita caso seu pai seja preso ou impedido de disputar as eleições de 2026.

“Qual futuro a direita acha que terá se Bolsonaro for preso ou não concorrer em 2026? O sistema vai se consolidar, vai virar a chave para sermos uma Venezuela. Não precisa ir muito longe, está cheio de jogo combinado no Judiciário, onde vários da direita que acham que são favoritos ao Senado em 2026 podem ficar inelegíveis através de processos por crime contra honra ou AIJE (ação de investigação judicial eleitoral”, escreveu Eduardo no X (Twitter) nesta quinta-feira, 27. Procurado para comentar, Nikolas não retornou.

No vídeo, Allan dos Santos afirmou que alguns integrantes da direita “enxergaram a oportunidade de ocupar o lugar de Bolsonaro”. O ex-presidente, inelegível até 2030 por decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República (PGR) por tentativa de golpe.

“É o que está na cabeça do Nikolas. É o que está na cabeça de muitos hoje […] Está na cara que o Nikolas já se ligou que ele vai ser uma grande liderança no futuro? Óbvio, acho isso maravilhoso. Só que ao invés dele entender que se ele não fizer nada agora isso afeta o futuro dele, não, o Nikolas faz a sua agenda própria para poder ficar ali colado no Bolsonaro para não ficar mal. E aí depois, no futuro, ele vai apontar para o passado e falar assim, olha, eu não estava lá naquela época. Eu fui independente”, afirmou Allan dos Santos.

Bolsonaro já descartou a possibilidade de Nikolas disputar o Senado em 2026, argumentando que o deputado “se empolgou” ao defender uma PEC para reduzir para 30 anos a idade mínima para concorrer ao cargo. Em entrevista ao jornalista Léo Dias, o ex-presidente disse que aconselhou Nikolas a “não deixar a fama subir à cabeça”, mas destacou que o parlamentar “tem a cabeça no lugar”.

As declarações, no entanto, reforçam o desconforto da família Bolsonaro em relação a Nikolas. O deputado defendeu que o ato marcado para 16 de março tenha como principal pauta o impeachment de Lula, mas Bolsonaro desautorizou aliados a levantarem essa bandeira neste momento.

Nikolas ainda não confirmou presença no evento, que será realizado no Rio de Janeiro. Em entrevista ao Metrópoles, ele justificou sua possível ausência dizendo que, na véspera, será o aniversário de sua filha e que o voo “está muito caro”.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Notícias

https://www.osul.com.br/em-postagem-eduardo-bolsonaro-expoe-desgaste-com-o-deputado-federal-nikolas-ferreira/

Em postagem, Eduardo Bolsonaro expôe desgaste com o deputado federal Nikolas Ferreira

2025-03-01