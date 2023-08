Geral Em preparação para “luta” contra Elon Musk, Mark Zuckerberg é repreendido por dieta de 4 mil calorias

Por Redação O Sul | 4 de agosto de 2023

Compartilhe esta notícia:











No mês passado, Zuckerberg (C) foi visto treinando com o campeão peso-médio do UFC, Israel Adesanya (E), e o campeão dos penas do Ultimate, Alexander Volkanovski (D). (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Mark Zuckerberg foi repreendido após revelar ter adotado uma dieta de cerca de 4 mil calorias diárias. O CEO da Meta disse ter adotado uma dieta baseada no McDonald’s em uma tentativa de “compensar toda a atividade” que está fazendo como parte de seu novo regime de condicionamento físico.

No Threads – a mais nova plataforma de Zuck lançada para rivalizar com o X (anteriormente conhecido como Twitter) – o guru da tecnologia compartilhou uma longa lista de seus itens favoritos no cardápio da gigante do fast food, contou reportagem do “NY Post”.

“20 nuggets, um quarteirão, batatas fritas grandes, Oreo McFlurry, torta de maçã e talvez alguns cheeseburgers para mais tarde?”, Zuckerberg respondeu a um post perguntando qual é o pedido que costuma fazer.

Não demorou para o lutador do UFC Mike Davis chamar a atenção do chefe do Meta: “Você está em treinamento! Nada de McDonalds.”

Davis estava se referindo à preparação de Zuckerberg para a possível luta contra Elon Musk, o dono do Twitter.

“Não estou cortando peso, então preciso de aproximadamente 4 mil calorias por dia para compensar toda a atividade. E é tão delicioso”, respondeu Zuckerberg.

O titã da tecnologia disse recentemente ao podcaster Lex Fridman que faz de três a quatro sessões de jiu-jitsu e MMA por semana, além de exercícios de força, condicionamento e mobilidade. Ele instalou um octógono no jardim nos fundos da sua mansão.

No mês passado, Zuckerberg foi visto treinando com o campeão peso-médio do UFC, Israel Adesanya, e o campeão dos penas do Ultimate, Alexander Volkanovski.

O regime intensificado garante que Zuckerberg esteja no seu melhor caso a luta com o rival bilionário Elon Musk se concretize. Em junho, Musk tuitou que estaria “pronto para uma luta no octógono” com Zuckerberg, que respondeu na rede: “Envie-me a hora e o local”.

A informação mais recente sobre a luta entre os dois partiu da agência de notícias Reuters. Em uma reunião da Meta no começo de agosto, Zuckerberg teria sido questionado por funcionários a respeito da luta. Ele teria dito “não sei se as coisas estão avançando, então provavelmente não vai rolar”. As informações são do jornal Extra.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral

https://www.osul.com.br/em-preparacao-para-luta-contra-elon-musk-mark-zuckerberg-e-repreendido-por-dieta-de-4-mil-calorias/

Em preparação para “luta” contra Elon Musk, Mark Zuckerberg é repreendido por dieta de 4 mil calorias

2023-08-04