Por Redação O Sul | 4 de agosto de 2023

Há quem afirme que esse pó granulado age no organismo como um remédio. (Foto: Freepik)

Durante anos, aqueles que se consideram naturistas e propagam o consumo de alimentos orgânicos e naturais promovem o pólen de abelha como um alimento excepcionalmente nutritivo. Há até quem afirme que esse pó granulado age no organismo como um remédio. No entanto, os cientistas advertem contra considerar esses tipos de declarações como algo certo, pois, para isso, são necessárias evidências científicas para apoiar as propriedades atribuídas a ela.

Desta forma, o crescente interesse no consumo do pólen apícola deve-se em grande parte ao seu elevado teor nutricional, às suas propriedades medicinais e à crescente tendência para a procura de estilos de vida mais naturais e saudáveis. Historicamente, o pólen de abelha tem sido usado na medicina tradicional há séculos. Muitas culturas antigas o consideravam um tônico natural e um remédio para várias condições. Segundo seus consumidores, o uso do pólen ajuda a aliviar sintomas de alergia, melhorar a digestão, deixar pele e cabelos saudáveis, entre outros benefícios.

Sobre a importância que os antigos impérios do mundo lhe deram, é interessante notar que os antigos egípcios chamavam os grânulos de “o pó que dá vida”. Para eles, a mistura nutritiva de néctar, pólen de flores, enzimas, mel, cera e secreções de abelhas era sagrada e colocada sob túmulos para que as pessoas fossem nutridas em sua próxima vida.

As abelhas são as criadoras deste poderoso alimento. O pólen é encontrado em plantas que têm flores e as abelhas o coletam em busca de néctar. Em seguida, os próprios insetos acomodam o pó com as patas e com a ajuda das mandíbulas dão a ele aquela pequena forma oval para que possa ser transportado para o favo de mel. Uma vez lá, as abelhas o entregam aos seus filhotes e, no final dessa cadeia, o pólen é obtido pelos apicultores que o comercializam.

Segundo a Universidade de Rochester, nos Estados Unidos, o pólen de abelha é um alimento rico em vitaminas, minerais, oligoelementos, enzimas, aminoácidos, sendo também uma grande fonte de antioxidantes. No entanto, sua composição exata varia, pois depende da planta da qual o pólen foi retirado.

“O pólen fornece carboidratos, proteínas, ácidos graxos essenciais e contém minerais e vitaminas essenciais para o corpo. Portanto, pode-se dizer que seu consumo pode ser benéfico para a saúde”, afirma Joaquina Pedante, nutricionista.

No entanto, ela explica que, como todo alimento, seu consumo deve ser regulado e avaliado, principalmente para detectar o nível de tolerância que o organismo tem em relação aos alimentos.

Seus supostos poderes são tão grandes que os pesquisadores do Instituto Russo de Apicultura enfatizaram em inúmeras ocasiões que “este alimento é a fonte mais rica de vitaminas encontrada em toda a natureza”. Segundo os estudiosos, o pólen é tão completo que um ser humano poderia sobreviver apenas com fibra, pólen de abelha e água.

Diferentes estudos examinaram os efeitos deste pó na saúde e encontraram resultados promissores. Quando analisado nutricionalmente, encontra-se um perfil impressionante: contém mais de 250 substâncias biologicamente ativas, incluindo proteínas, carboidratos, lipídios, ácidos graxos, vitaminas, minerais, enzimas e antioxidantes. Conforme relata Pedante, o pólen apícola se destaca pelo aporte de vitaminas do complexo B, D, E e K. Quanto aos minerais, a nutricionista explica que o alimento fornece fósforo, cálcio, potássio, iodo, zinco, cobre, magnésio e selênio.

De acordo com um estudo publicado na revista “Nutrients”, o pólen de abelha é uma rica fonte de nutrientes essenciais que podem ajudar a fortalecer o sistema imunológico e prevenir os sintomas da gripe. Algo semelhante é sugerido por pesquisadores da Universidade de Granada, na Espanha, que revelaram que esse alimento possui propriedades anti-inflamatórias e antimicrobianas, o que pode ter um impacto positivo na saúde geral.

Um grupo de pesquisadores da Universidade de Nápoles, na Itália, analisou um extrato de pólen de abelha e encontrou uma melhora no estado de saúde e na qualidade de vida de homens com prostatite crônica ou próstata aumentada. E em relação às mulheres, há evidências de pesquisadores da Universidade de Copenhague, na Dinamarca, de que o pólen de abelha melhora o desconforto pré-menstrual. O estudo conduzido pelos especialistas foi randomizado e controlado por placebo e demonstrou uma melhora em sintomas como irritabilidade e inchaço característicos da TPM. As informações são do jornal La Nación.

