Mundo Em primeira entrevista após debate, presidente americano Joe Biden diz que estava exausto e que só “Deus Todo Poderoso” o tira da disputa pela reeleição

Por Redação O Sul | 7 de julho de 2024

"Se eu parasse agora, eu entraria para a História como um presidente bem sucedido", afirmou. (Foto: Reprodução)

Na primeira entrevista na TV desde o desempenho considerado desastroso no debate contra Donald Trump, na quinta-feira (4), o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden disse que “estava exausto” e “doente” no dia do embate, e que chegou a ser submetido a exames antes de entrar no palco. Apesar da pressão, ele não parece disposto a abandonar a disputa, e afirmou que poderia desistir “se Deus Todo Poderoso” pedir diretamente para ele. Pouco antes do programa ir ao ar, uma governadora democrata sugeriu a Biden avaliar se ainda era o melhor nome para enfrentar Trump.

No início da conversa, que não foi editada antes de ir ao ar pela rede ABC, o jornalista George Stephanopoulos pergunta a Biden se o mau desempenho no debate foi apenas uma “noite ruim”, ou foi sinal de algo mais grave. O presidente foi sucinto.

“Foi um momento ruim, que não indicava qualquer questão mais séria, eu estava exausto, não escutei meus instintos em termos de preparação, e tive uma noite ruim”, disse Biden, que voltou a exibir uma voz um tanto quanto cansada.

O presidente afirmou ter sido submetido a uma série de exames, incluindo para a Covid-19, que deram negativo, e os médicos constataram que estava com uma gripe, algo que seus assessores afirmaram pouco depois do fim do debate. Ele revelou não ter assistido ao programa posteriormente e sugeriu que não se preparou de forma adequada a um debate com um adversário como Donald Trump, a quem acusou de mentir várias vezes ao longo dos 90 minutos do embate.

“Mas parecia que o senhor estava tendo problemas desde a primeira pergunta”, apontou Stephanopoulos. Biden voltou a dizer que estava tendo “uma noite ruim”.

Biden se esquivou de uma pergunta sobre seus lapsos mais frequentes, episódios relatados pelo New York Times, e garantiu que, embora não consiga “correr os 100 metros rasos em 10 segundos”, ainda está apto a participar da vida pública, citando o discurso que fez no estado do Wisconsin, nesta sexta-feira. Ele não quis responder se se submeteria a um exame neurológico, alegando que seus médicos não pediram um, e disseram que estava “bem”.

Exame neurológico

“Eu passo por mais de um exame neurológico por dia”, afirmou, fazendo uma analogia às cobranças e pressões do seu cargo. “Médicos viajam comigo para todo canto, como viajam com todos os presidentes. Os melhores médicos viajam comigo para todos os lugares. Eles fazem uma avaliação do que estou fazendo. Eles não pensariam duas vezes antes de me avisar que há algo errado”, frisou.

Em mais de uma resposta sobre o tema da saúde, o democrata preferiu se referir aos seus feitos como presidente, incluindo os avanços na economia e a política externa de fortalecimento da Otan, a principal aliança militar do Ocidente, e o enfrentamento ao líder russo, Vladimir Putin.

“Acho que ninguém está mais qualificado para ser presidente ou para vencer essa disputa do que eu”, apontou Biden, ao mesmo tempo em que tentava escapar de perguntas mais incisivas e difíceis, como sobre seus fracos números nas pesquisas. “Se o Deus Todo Poderoso descesse e me dissesse: ‘Joe, saia da disputa’, eu poderia sair da disputa”, referenciou.

Ao contrário das longas respostas de entrevistas no passado, Biden preferiu sentenças curtas, e o formato da entrevista, focado em seu estado de saúde – principal tema da campanha – não abriu espaço para que discutisse seus planos caso seja eleito mais uma vez, em novembro. Mas ao mesmo tempo em que garantiu que permanecerá na disputa, ele deu sinais sobre como espera ser seu legado pós-Casa Branca.

“Se eu parasse agora, eu entraria para a História como um presidente bem sucedido”, afirmou.

Originalmente, a ABC planejava gravar a entrevista na sexta-feira (5), divulgando alguns trechos ao longo do dia, e exibi-la na íntegra no domingo (7), seguindo uma praxe dos canais americanos em entrevistas presidenciais. Mas as peculiaridades do momento da campanha à Casa Branca e da vida política dos EUA levaram a uma mudança de planos. A emissora disse que se ofereceu para entrevistar Trump, no mesmo formato, mas o republicano recusou o convite. As informações são do O Globo.

2024-07-07