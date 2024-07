Mundo Em seu primeiro comício de campanha, Kamala Harris fala que Donald Trump seria “retrocesso” e diz que vai vencer eleição nos Estados Unidos

Por Redação O Sul | 23 de julho de 2024

Comício foi o segundo da campanha da vice-presidente Kamala, que se lançou à presidência após Joe Biden desistir da corrida eleitoral no domingo Foto: Reprodução Foto: Reprodução

A vice-presidente dos EUA, Kamala Harris, realizou o seu primeiro comício de campanha nessa terça-feira (23) em West Allis, em Wisconsin, um estado considerado chave para a disputa presidencial.

Kamala demonstrou novamente confiança para vencer a eleição contra Trump e enalteceu o presidente Biden novamente. A vice-presidente também agradeceu os delegados democratas, que formaram maioria na segunda-feira (22) para garantir a indicação democrata à candidatura do partido nas eleições.

O levantamento foi feito pela Associated Press a partir de entrevistas com delegados do partido, que irão votar para escolher o candidato do partido na eleição presidencial de novembro.

“Vencemos em 2020 e em 2024 vamos vencer de novo”, disse Kamala Harris.

Kamala voltou a atacar Trump durante seu discurso, tal como fez em pronunciamento na segunda, dizendo que em seu tempo como procuradora-feral da Califórnia, entre 2011 e 2017, “lidou com muitos criminosos”. “Eu conheço o tipo do Trump”.

Kamala chamou o candidato republicano Donald Trump de “retrocesso”. “Estamos focados no futuro, o outro, está focado no passado. Trump quer fazer nosso país retroceder”.

A democrata também relembrou a condenação de Donald Trump no caso Stormy Daniels, no qual ele foi considerado culpado por fraude ao disfarçar pagamentos feitos à atriz pornô como gastos de campanha em 2016. “Prometo que coloco meu histórico à prova contra o dele em qualquer dia da semana”, afirmou.

Kamala voltou à pauta do aborto, prometendo novamente que vai colocar o direito ao aborto na Constituição dos EUA caso chegue à Casa Branca.

A campanha de Harris teve que se apressar para encontrar um local maior para seu discurso, o que conseguiu fazer no final de segunda-feira. O evento havia sido planejado quando Harris ainda era a vice na chapa democrata.

Uma pesquisa da Reuters/Ipsos divulgada pouco antes do comício mostrou Kamala e Trump empatados tecnicamente, com 44% de intenção de voto para a democrata e 42% para o republicano.

Delegados suficientes para nomeação

A vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, já tem o número suficiente de delegados para ser nomeada a candidata à Casa Branca, segundo um levantamento da Associated Press. Com isso, a democrata está muito próxima de ser escolhida para disputar as eleições contra Donald Trump.

A Associated Press ouviu delegados democratas que irão votar para escolher o candidato do partido na eleição presidencial de novembro. Às 23h desta segunda-feira, Kamala alcançou a marca de 2.579 delegados — são necessários 1.976 para a nomeação.

O levantamento foi baseado em entrevistas individuais, além de declarações públicas de delegados e comitês estaduais. Além disso, a pesquisa identificou 54 indecisos. Apesar de não serem oficiais, os dados foram comemorados pela campanha de Kamala.

Os delegados representam a vontade dos membros do Partido Democrata de cada estado norte-americano durante as primárias. Esse processo aconteceu no começo do ano e foi vencido pelo presidente Joe Biden.

Como o presidente desistiu de concorrer à reeleição após pressões, as atenções se voltaram para Kamala. Lideranças democratas e o próprio Biden anunciaram que a apoiariam para ser a candidata.

