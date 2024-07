Grêmio Atacante chileno Alexander Aravena é apresentado oficialmente no Grêmio

Por Redação O Sul | 23 de julho de 2024

Atacante chileno concedeu entrevista coletiva na manhã desta terça-feira (23), no CT Luiz Carvalho

Na manhã desta terça-feira (23), após o treinamento no CT Luiz Carvalho, em Porto Alegre, o Grêmio fez a apresentação oficial de mais um reforço para a temporada. O atacante chileno Alexander Aravena concedeu sua primeira entrevista coletiva e vestiu a camisa Tricolor de número 16.

Com contrato assinado até o final de 2028, Aravena foi apresentado pelo presidente do Grêmio, Alberto Guerra. “É com imensa alegria que eu venho apresentar não só uma promessa do futebol sul-americano, mas uma realidade. Apesar da pouca idade, Alexander Aravena já tem uma carreira consolidada. Queria agradecê-lo por ter acreditado no nosso projeto e escolhido o Grêmio”, declarou Guerra.

Aravena chegou da Universidad Católica, onde iniciou sua trajetória profissional nas categorias de base. Depois, teve uma passagem por empréstimo no Ñublense e retornou ao seu time de origem.

“Quando me apresentaram a oportunidade de vir para o Grêmio não duvidei nenhum segundo. O Grêmio é um grande clube, em uma grande liga, então não hesitei e vim direto pra cá”, disse o atacante.

Nas últimas temporadas, Aravena se estabeleceu como um jogador importante da Católica, atuando pelos lados, com boa capacidade de conclusão aliada a características de potência e velocidade. “Me encanta o futebol daqui, me encanta a equipe e estou muito feliz. É um momento atípico, mas acredito que vamos adiante todos e isso é o mais importante”, avaliou.

O jogador de 21 anos também soma em sua carreira convocações para as Seleções de Base do Chile, presente no Pré-Olímpico da Conmebol e nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. Agora, Aravena fica à disposição do técnico Renato Portaluppi para reforçar o Grêmio nos próximos desafios.

Ficha Técnica

Nome completo: Alexander Ernesto Aravena Guzmán

Nascimento: 06/09/2002 (21 anos)

Naturalidade: Huechuraba-CHI

Clubes: Universidad Catolica-CHI e Ñublense-CHI

Confira abaixo a coletiva completa:

