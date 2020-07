Esporte Em processo final de recuperação, Rodrigo Dourado é alvo de consulta do futebol italiano

Em maio, Dourado teve o contrato renovado até dezembro de 2022.

Mesmo longe dos gramados há quase um ano, o volante do Inter Rodrigo Dourado desperta interesse de outros clubes. Em processo final de recuperação no CT Parque Gigante, o jogador foi alvo de consulta de uma equipe italiana.

A informação foi revelada pelo empresário Gilmar Veloz em entrevista à Rádio Grenal, nesta segunda-feira (6). O representante foi procurado por um assessor da Itália para saber informações sobre a situação do volante. “Fui consultado por um assessor da Itália nessa semana sobre a situação dele. Ele vai se recuperar e vai voltar bem, tenho certeza”, revelou.

O então capitão colorado teve sua última partida no dia 10 de julho, na partida contra o Palmeiras, ainda pela Copa do Brasil de 2019, quando sofreu uma lesão grave no esquerdo. Ainda em maio, Dourado teve o contrato renovado até dezembro de 2022.

Durante a entrevista, o empresário também confirmou o interesse de uma outra equipe brasileira pelo jogador. No ano passado, o nome do volante do Inter apareceu no alvo de interesse do Flamengo em uma possível substituição para a saída de Cuéllar, vendido ao Al-Hilal, da Arábia Saudita. O perfil do jogador agradava ao técnico Jorge Jesus. “Tivemos uma consulta do Flamengo, através do Pelaipe (Paulo), na época. Nós apenas agradecemos”, confirmou Veloz.

Apesar da consulta do futebol italiano por Dourado, o presidente Marcelo Medeiros, em entrevista exclusiva à Rádio Grenal, declarou que não chegaram propostas pelo jogador. Apesar da renovação recente, a análise de possível investida não é descartada.

“A gente tem conversado com uma série de profissionais, especialmente com empresários, e vai ser um ano difícil, mas dependendo da situação, podem surgir bons negócios. Quando renovamos com o Rodrigo Dourado, eu disse para ele e para o pai dele a felicidade em renovar com um jogador emblemático. Capitão e de extrema importância para o Clube”, destacou o mandatário colorado.

