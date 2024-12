Política Em pronunciamento de Natal, Lula prega defesa “intransigente” da democracia

A fala de Lula foi transmitida em rede nacional de rádio e TV e durou cerca de 4 minutos.

Em pronunciamento de Natal, divulgado na noite desta segunda-feira (23), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ressaltou a importância do respeito e da harmonia entre os poderes da República, reafirmando sua defesa “intransigente” da democracia. A fala de Lula foi transmitida em rede nacional de rádio e TV e durou cerca de 4 minutos.

“A base de tudo o que fazemos é o diálogo e o trabalho conjunto do governo federal com a sociedade, os governos estaduais e as prefeituras. É o respeito e a harmonia entre o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. É a defesa intransigente da democracia”, afirmou o presidente.

O pronunciamento foi gravado no fim de semana, durante a passagem por Brasília do marqueteiro de Lula, Sidônio Palmeira, que orientou a fala do presidente. Nos bastidores, a fala sobre harmonia entre poderes foi compreendida como um recado para a pacificação da relação entre Congresso e Supremo Tribunal Federal (STF). Nas últimas semanas, o Congresso vem manifestando insatisfação com as decisões do STF que estão restringindo, por falta de transparência, o pagamento das emendas parlamentares.

Mais cedo nesta segunda, o ministro Flávio Dino, do STF, suspendeu o pagamento de uma modalidade: as emendas de comissão. Lula também pregou a reconciliação entre irmãos e comunhão entre as famílias, no sentido de harmonização das relações no País.

“Que cada um de nós reconheça no outro o seu semelhante. Que irmão se reconcilie com irmão. Que as famílias possam celebrar em comunhão”, afirmou.

O presidente também agradeceu às orações que recebeu durante a internação, na semana passada, para uma cirurgia de retirada de um coágulo da cabeça. Também em tom religioso, Lula citou os ensinamentos de Jesus Cristo.

“O Natal é um bom momento para relembrarmos os ensinamentos de Cristo: a compaixão, a fraternidade, o respeito e o amor ao próximo. Meu desejo é que esses ensinamentos estejam presentes não apenas no Natal, mas em todos os dias de nossas vidas”, continuou o presidente.

Por fim, Lula fez elogios ao seu governo e disse que a economia está forte.

“Ainda temos enormes desafios pela frente. Mas o Brasil tem hoje uma economia forte, que continua a crescer. Um governo eficiente, que investe onde é mais importante: na qualidade de vida da população brasileira.” As informações são do portal de notícias G1.

