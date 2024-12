Política O novo nome da esquerda que será testado em pesquisa para a Presidência da República

23 de dezembro de 2024

Gleisi Hoffmann, no entanto, reafirma que o nome do partido é o de Lula. (Foto: Joédson Alves/Agência Brasil)

Uma nova pesquisa de intenções de voto para a Presidência da República será divulgada em janeiro de 2025, com o objetivo de medir as preferências do eleitorado, incluindo o nome de uma possível nova aposta da esquerda na disputa: a deputada federal e presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann.

A pesquisa, realizada pelo instituto Paraná Pesquisas, vai testar a viabilidade de Gleisi Hoffmann em uma possível corrida ao Palácio do Planalto, colocando seu nome em confronto com outros potenciais candidatos da direita, como o ex-presidente Jair Bolsonaro, sua esposa Michelle Bolsonaro, e o atual governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas.

O levantamento será conduzido por um instituto que tem uma relação próxima com o PL de Jair Bolsonaro, e busca traçar o cenário eleitoral para 2026, levando em consideração a força de novos nomes e as eventuais mudanças no cenário político.

Apesar de ser cogitada em algumas discussões políticas como possível candidata do PT à Presidência em 2026, Gleisi tem sido enfática ao afirmar que não pretende se lançar nessa disputa. Em uma declaração em suas redes sociais, a deputada federal deixou claro que seu foco está em outras questões políticas e que, para a próxima eleição presidencial, o candidato do Partido dos Trabalhadores será, sem dúvida, Luiz Inácio Lula da Silva.

“Não sou e nem pretendo ser candidata. O nome do PT para 2026 é Lula”, afirmou Gleisi no X (ex-Twitter), afastando de vez a possibilidade de ser sua própria candidatura à Presidência. A declaração foi dada em um contexto de especulação sobre quem o PT poderia lançar para suceder Lula em 2026, especialmente considerando a idade avançada do presidente e as preocupações sobre sua saúde.

Embora Gleisi tenha reiterado que não se considera candidata, a pesquisa encomendada pela Paraná Pesquisas, programada para janeiro de 2025, vai analisar a aceitação de seu nome, ainda que, segundo ela mesma, esse levantamento não reflita uma intenção real de sua parte em disputar a eleição. A pesquisa também ajudará a avaliar o impacto que a liderança de Gleisi Hoffmann, enquanto presidenta do PT, tem sobre o eleitorado, especialmente em um cenário onde o partido já se prepara para a sucessão de Lula.

Atualmente, Lula é amplamente reconhecido como o principal nome da esquerda para as eleições presidenciais de 2026. No entanto, a sua idade avançada e algumas questões de saúde têm gerado incertezas sobre sua viabilidade como candidato novamente. Com 79 anos, Lula estará com 81 anos nas próximas eleições, o que desperta debates dentro e fora do PT sobre a necessidade de uma transição de liderança dentro do partido.

Essas preocupações com a continuidade da candidatura de Lula para 2026 têm motivado discussões sobre alternativas dentro do campo progressista. A expectativa é que o PT, enquanto partido que atualmente ocupa o poder, comece a delinear sua estratégia para o futuro, seja com o apoio de um nome novo ou com o fortalecimento da candidatura de Lula, dependendo das condições de saúde e políticas.

O novo nome da esquerda que será testado em pesquisa para a Presidência da República

