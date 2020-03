Celebridades Em quarentena, Claudia Raia faz marido pintar raiz de seu cabelo

Por Redação O Sul | 23 de março de 2020

Jarbas Homem de Mello e a esposa divertiram seguidores com vídeo em rede social Foto: Instagram/ClaudiaRaia Jarbas Homem de Mello e a esposa divertiram seguidores com vídeo em rede social. (Foto: Instagram/ClaudiaRaia) Foto: Instagram/ClaudiaRaia

Claudia Raia, 53, divertiu seus seguidores no domingo (22) ao mostrar um vídeo de seu marido, Jarbas Homem de Mello, pintando a raiz de seu cabelo. Os dois estão isolados em casa, seguindo a indicação de quarentena da Organização Mundial de Saúde, a fim de evitar o avanço do novo coronavírus.

“O marido que faz a raiz da esposa é maravilhoso”, brinca ela em vídeo do seu Instagram Stories. “A gente se reinventa todo mundo tem que saber fazer tudo”. Jarbas também entra na brincadeira e revela que o sonho de sua mãe sempre foi que ele abrisse um salão de beleza com ela.

Claudia tem compartilhado uma série de mensagens sobre a pandemia de coronavírus. No vídeo mais recente publicado pela atriz no Instagram, ela fala sobre a importância do coletivo, e como o isolamento faz com que os seres humanos valorizem as relações sociais. Por outro lado, ela diz, o planeta “se cura” com a ausência de humanos, que geram a poluição.

Em outras publicações, ela promove uma reza coletiva pelo mundo e dá dicas de exercícios físicos para fazer em casa durante o período de quarentena.

