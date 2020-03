Celebridades Ana Hickmann apresenta sintomas de coronavírus, mas diz que ainda não fará teste

Por Redação O Sul | 23 de março de 2020

"Não quero tirar o lugar de quem realmente vai precisar do exame, de um leito de hospital", disse a loira Foto: Reprodução "Não quero tirar o lugar de quem realmente vai precisar do exame, de um leito de hospital", disse a loira. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Ana Hickmann, 39, usou as redes sociais no domingo (22) para revelar que está com alguns sintomas do coronavírus, como febre alta, calafrios e dores no corpo.

A apresentadora disse que precisou ir ao trabalho na última semana, mas que a partir de agora ficará reclusa em um quarto de hóspedes, dentro de sua casa. “Tô longe do meu marido, do meu filho, da família toda. Faço parte dos casos suspeitos”, afirmou.

Após uma conversa com seu médico, Hickmann afirmou que decidiu não ir ao hospital para fazer o teste do coronavírus, uma vez que não está sentido insuficiência respiratória – e os testes estão sendo direcionados apenas para pessoas com este sintoma.

“Não tem teste para todo mundo”, afirmou ela, que está usando máscaras e álcool em gel em casa.”Eu não quero tirar o lugar de quem realmente vai precisar do exame, de um leito de hospital, de uma atenção especial”.

Segundo ela, a sensação é de impotência e fraqueza. Ainda assim, ela reforça a importância de fazer a quarentena e não sair de casa para evitar o avanço da pandemia.

No Brasil, diversos artistas tem se manifestado diante da pandemia de coronavírus. De quarentena, a apresentadora Eliana, 46, foi às redes sociais no fim deste domingo para pedir que as pessoas fiquem em casa até o próximo domingo, a fim de evitar o avanço do novo coronavírus no Brasil.

“Parece que o Brasil infelizmente não acordou. Parece que o nosso povo maravilhoso, cheio de garra para batalhar e vencer as adversidades e obstáculos, esta dormindo. Minha gente, o toque de recolher é hoje”, diz ela em vídeo publicado em seu Instagram. “Deixe só as pessoas que precisam trabalhar, que não tem como [deixar de trabalhar], circularem”.

Ela continua pedindo que quem puder permanecer em casa, fique. Do contrário, ela diz, muitas pessoas que amamos morrerão.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Celebridades

Deixe seu comentário