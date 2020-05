Notícias Em quase dois meses, o Rio Grande do Sul já registrou 2 mil 182 casos de infecção por coronavírus

Por Redação O Sul | 7 de Maio de 2020

Doença também causou mais um óbito de idoso no Estado. Vítima, de 98 anos, é de Marau. (Foto: EBC)

Prestes a fechar dois meses desde a confirmação oficial de seu primeiro caso de coronavírus (no dia 10 de março), o Rio Grande do Sul já registrou em 170 municípios ao menos 2.182 diagnósticos positivos da doença – 53 deles somente nesta quinta-feira (7). O número consta no mais recente balanço epidemiológico da SES (Secretaria Estadual da Saúde), segundo a qual 1.132 desses indivíduos já estão curados (51,8%)

Já o número de óbitos chegou a 91, com o acréscimo de um caso fatal (número bem abaixo da média diária de perdas humanas no Estado). A vítima, desta vez, foi uma idosa de 98 anos internada no Hospital Cristo Redentor, em Marau (Região Norte). Uma das pacientes a sucumbir à Covid-19 no Estado, ela apresentava histórico de doença pulmonar crônica, além de diabetes.

Dentres os 53 novos casos, a atualização localizou as ocorrências em Boa Vista do Sul (1), Cachoeira do Sul (1), Carazinho (1), Carlos Barbosa (1), Caxias do Sul (2), Cruzeiro do Sul (1), Espumoso (1), Esteio (1), Estrela (1), Farroupilha (1), Garibaldi (1), Lajeado (14), Marau (3), Montenegro (2), Nova Bréscia (1), Novo Hamburgo (1), Passo Fundo (5), Poço das Antas (1), São Leopoldo (2), São Sebastião do Caí (2), Sapucaia do Sul (3) e Taquari (6). Paverama também consta no levantamento, com a sua primeira confirmação.

Ampliação da testagem

Técnicos da Secretaria Estadual da Saúde e do COE (Centro de Operações Emergenciais) devem apresentar, dentro de alguns dias, novos critérios para definir as populações que poderão realizar os exames de diagnóstico da coronavírus.

Até agora, os exames de biologia molecular, chamados de RT-PCR, têm sido aplicados em pessoas com sintomas respiratórios internadas em estado grave e em profissionais de saúde que trabalham diretamente na linha de frente do combate à pandemia.

Com os novos critérios, outras pessoas em maior situação de risco ou economicamente ativas que apresentarem sintomas poderão também ser testadas.

“O teste pode ser o RT-PCR ou o teste rápido sorológico, dependendo da oportunidade”, explica a chefe da Divisão de Vigilância Epidemiológica do Cevs (Centro Estadual de Vigilância em Saúde), Tani Ranieri.

Realizado pelo Lacen (Laboratório Central do Estado), o exame RT-PCR mostra se a pessoa está ou não com o vírus naquele momento. Depois que passam os sintomas, o teste rápido sorológico (que usa apenas uma gota de sangue) pode demonstrar se a pessoa já tem anticorpos da doença.

O assunto foi tratado durante reunião da SES com integrantes do Cosems (Conselho das Secretarias Municipais de Saúde) do Rio Grande do Sul e secretários municipais de Saúde durante videoconferência na tarde desta quinta-feira.

Na ocasião, a titular da SES, Arita Bergmann, ressaltou a importância do distanciamento social de forma controlada e planejada: “Já podemos ver o resultado dos nossos esforços aqui no Estado, que nos permitiram desacelerar a transmissão do coronavírus e organizar a rede assistencial para os momentos mais críticos que possivelmente ainda virão”.

(Marcello Campos)

