Rio Grande do Sul Em quase nove meses de pandemia, o coronavírus já infectou mais de 342 mil gaúchos. Óbitos chegam a 7.104

Por Redação O Sul | 4 de dezembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Casos fatais mais recentes no Estado incluem uma adolescente de 15 anos. (Foto: EBC)

Com o acréscimo de 5.207 novos testes positivos e 61 óbitos por coronavírus, o Rio Grande do Sul chegou nesta sexta-feira (4) a 342.035 casos de coronavírus em quase nove meses de pandemia, com 7.104 mortos por Covid. A estatística inclui 312.660 pacientes recuperados (com ou sem apresentação de sintomas durante a quarentena), o que representa 91% do total.

De acordo com o mais recente boletim divulgado pela SES (Secretaria Estadual da Saúde), os últimos casos fatais abrangem desde uma adolescente de 15 anos até uma idosa de 94 amos, ambas moradoras da Serra Gaúcha. Apesar desses extremos, os idosos continuam predominando amplamente entre os falecimentos causados pela doença.

Basta observar que apenas cinco das 61 falecimentos relatados pelo relatório desta sexta-feira tiveram como vítimas indivíduos com menos de 60 anos, o que representa pouco mais de 8%. A atualização pode ser conferida na lista a seguir, que traz um perfil resumido de cada perda humana, por município de residência, gênero e idade.

Falecimentos

– Alvorada (mulher, 85 anos);

– Alvorada (mulher, 60 anos);

– Bagé (mulher, 69 anos);

– Bento Gonçalves (mulher, 15 anos);

– Caçapava do Sul (homem, 90 anos);

– Cachoeirinha (mulher, 50 anos);

– Camaquã (mulher, 67 anos);

– Candelária (mulher, 77 anos);

– Canela (mulher, 94 anos);

– Canguçu (homem, 81 anos);

– Canoas (mulher, 81 anos);

– Canoas (mulher, 60 anos);

– Canoas (mulher, 84 anos);

– Caraá (homem, 91 anos);

– Carlos Barbosa (homem, 91 anos);

– Caxias do Sul (homem, 77 anos);

– Cidreira (homem, 83 anos);

– Esteio (mulher, 38 anos);

– Giruá (homem, 79 anos);

– Giruá (homem, 82 anos);

– Gravataí (homem, 78 anos);

– Gravataí (mulher, 70 anos);

– Guaíba (mulher, 62 anos);

– Júlio de Castilhos (mulher, 63 anos);

– Machadinho (homem, 93 anos);

– Novo Hamburgo (homem, 75 anos);

– Porto Alegre (homem, 69 anos);

– Porto Alegre (mulher, 80 anos);

– Porto Alegre (mulher, 70 anos);

– Porto Alegre (homem, 32 anos);

– Porto Alegre (mulher, 85 anos);

– Porto Alegre (homem, 86 anos);

– Porto Alegre (mulher, 63 anos);

– Porto Alegre (mulher, 60 anos);

– Porto Alegre (mulher, 77 anos);

– Porto Alegre (mulher, 79 anos);

– Porto Alegre (mulher, 81 anos);

– Porto Alegre (mulher, 80 anos);

– Porto Alegre (homem, 68 anos);

– Porto Alegre (homem, 82 anos);

– Porto Alegre (mulher, 83 anos);

– Porto Alegre (homem, 89 anos);

– Porto Alegre (mulher, 63 anos);

– Rio Grande (homem, 85 anos);

– Rio Grande (homem, 55 anos);

– Rio Pardo (mulher, 78 anos);

– Rosário do Sul (mulher, 75 anos);

– Rosário do Sul (homem, 88 anos);

– Santo Ângelo (homem, 74 anos);

– Santo Ângelo (mulher, 86 anos);

– São Leopoldo (homem, 27 anos);

– São Lourenço do Sul (homem, 68 anos);

– São Lourenço do Sul (mulher, 94 anos);

– Sapiranga (mulher, 91 anos);

– Sapucaia do Sul (homem, 90 anos);

– Sapucaia do Sul (homem, 38 anos);

– Tapejara (mulher, 92 anos);

– Torres (homem, 74 anos);

– Uruguaiana (mulher, 74 anos);

– Viamão (homem, 65 anos);

– Viamão (homem, 86 anos).

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul