Por Redação O Sul | 11 de julho de 2023

Grêmio e Bahia se enfrentam pelas quartas de final da Copa do Brasil, nesta quarta-feira (12), às 19h. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio)

O prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, enviou no início da noite desta terça-feira (11), um ofício à CBF (Confederação Brasileira de Futebol) à Federação Gaúcha de Futebol (FGF) e ao Grêmio solicitando o adiamento da partida do Tricolor com o Bahia, pelas quartas de final da Copa do Brasil, nesta quarta-feira (12), às 19h.

De acordo com o prefeito, o adiamento representaria “importante precaução considerando que envolve deslocamento de milhares de pessoas e mobilização de serviços”.

“Ainda diante do alerta do ciclone extratropical, enviamos ofício ao Grêmio, FGF e CBF solicitando o adiamento do jogo marcado para a noite desta quarta-feira na Arena. Importante a precaução considerando que envolve deslocamento de milhares de pessoas e mobilização de serviços”, escreveu Melo no Twitter.

O próprio Grêmio já tinha enviado um aviso para a CBF manifestando preocupação com o cenário meteorológico.

A Defesa Civil Municipal de Porto Alegre emitiu nesta terça um alerta para a ocorrência de chuvas intensas e fortes ventos devido à formação de um ciclone extratropical na costa do Rio Grande do Sul.

Temporais isolados, com descargas elétricas e eventual queda de granizo, devem atingir diversas regiões do Estado já nesta terça. Nesta quarta-feira (12), as chuvas ganham intensidade – entre 60 e 100 milímetros por dia – na Capital, acompanhadas de fortes rajadas de vento, de 70 a 90 quilômetros por hora. Na quinta-feira (13), a previsão é de 45 a 60 milímetros de precipitação e rajadas de vento entre 80 e 110 quilômetros por hora.

O tricolor gaúcho recebe o Bahia às 19h desta quarta-feira, na Arena, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. Com o empate por 1 a 1 na ida, na Fonte Nova, os comandados de Renato Portaluppi garantem vaga nas semifinais com qualquer vitória.

2023-07-11