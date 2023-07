Rio Grande do Sul Em São Borja, homem que estuprava a enteada menor de idade é condenado a 47 anos de prisão

Por Redação O Sul | 11 de julho de 2023

Compartilhe esta notícia:











Acusado também fazia fotos e vídeos dos abusos, cometidos durante oito anos. (foto meramente ilustrativa). (Foto: EBC)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Tribunal do Júri condenou em São Borja (Fronteira-Oeste) um homem acusado de uma série de estupros contra a enteada no período de 2014 a 2022. Sentença: 47 anos e meio de prisão em regime inicial fechado.

De acoro com a denúncia apresentada pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul (MP-RS), a vítima tinha 10 anos quando passou a sofrer os ataques, na residência da família. Ela também era fotografada e filmada com o corpo nu ou mesmo ao ser abusada

“Aproveitando-se das relações domésticas e de coabitação, bem como da condição de padrasto e dos momentos em que se encontrava sozinho no local com a menor de idade, em diversas oportunidades ele a constrangeu mediante grave ameaça para que mantivesse conjunção carnal e atos libidinosos”, sublinhou a promotora Melissa Marchi Juchen.

A acusação incluiu relato de que o homem utilizava as próprias fotos e vídeos que fazia da garota (desde a infância à adolescência) tomando banho e até memo dos estupros para pressioná-la a manter a prática sexual: “Ele ameaçava mandar as imagens às amigas da vítima”.

Na sentença, o juiz Diego Viegas Sato Barbosa afirmou que as provas produzidas se mostraram suficientes para embasar a decisão condenatória, não havendo qualquer causa excludente de crime doloso contra indivíduo vulnerável.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/em-sao-borja-homem-que-estuprava-a-enteada-menor-de-idade-e-condenado-a-47-anos-de-prisao/

Em São Borja, homem que estuprava a enteada menor de idade é condenado a 47 anos de prisão

2023-07-11