Política Em rede social, Bolsonaro ri de anúncio de chapa com Lula e Alckmin

Por Redação O Sul | 8 de abril de 2022

Compartilhe esta notícia:











Lula e Alckmin partem para uma aliança mesmo com um passado recheado de embates. Foto: Reprodução/Twitter Lula e Alckmin partem para uma aliança mesmo com um passado recheado de embates. (Foto: Reprodução/Twitter) Foto: Reprodução/Twitter

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente Jair Bolsonaro debochou do anúncio feito pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e do ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin (PSB) de que formarão uma chapa para concorrer ao Palácio do Planalto nas eleições deste ano.

Em uma postagem nas redes sociais nesta sexta-feira (8), Bolsonaro compartilhou uma foto de Lula e Alckmin publicada pelo ex-presidente e riu da mensagem escrita pelo petista .“Nossa vontade é de reconstruir o Brasil. A partir de agora é companheiro Alckmin e companheiro Lula.”

Nesta sexta, o PSB indicou oficialmente o nome Alckmin para compor uma chapa com Lula para a eleição presidencial. O ex-governador deve ser o vice do petista, caso o partido do ex-presidente aprove a indicação feita pelo PSB.

Lula e Alckmin partem para uma aliança mesmo com um passado recheado de embates. As desavenças entre os dois contam com uma série de acusações, como a de o ex-governador ter afirmado que o petista quebrou o Brasil e de o ex-presidente ter dito que não entende como as pessoas votavam em Alckmin. As principais críticas são do período pré-eleitoral de 2018.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política