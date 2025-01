Rio Grande do Sul Em reta final de conclusão, obras em viaduto da BR-386 em Lajeado, no Vale do Taquari, exigem atenção dos motoristas

Por Redação O Sul | 8 de janeiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











Implantação de pilar central de reforço interfere no fluxo da Avenida Senador Alberto Pasqualini Foto: CCR ViaSul Foto: CCR ViaSul

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A CCR ViaSul informa que, em razão da evolução das obras de adequação do viaduto na região do km 347 da BR-386 em Lajeado, no Vale do Taquari, será necessário interferir no fluxo da Avenida Senador Alberto Pasqualini, a partir da manhã desta quinta-feira (09).

No local, as equipes da Concessionária atuarão no reforço da estrutura do viaduto (laje e vigas) realizando o escoramento do dispositivo existente utilizando apoios metálicos sob o viaduto. Posteriormente, também serão feitas barreiras rígidas de forma a promover a segurança na via.

Durante o período das ações, que deve seguir até o início de março, estarão liberadas duas faixas em cada sentido nos horários de tráfego mais intenso (entre 7h e 9h e das 16h30 às 18h). Nos outros intervalos, o trânsito será restringido a uma faixa por sentido.

Toda operação foi estabelecida em parceria com a PRF (Polícia Rodoviária Federal) e o departamento de trânsito municipal. Assim, a concessionária orienta os motoristas para que programem seu trajeto de forma a evitar imprevistos.

Além disso, o local terá sinalização reforçada sendo fundamental que os motoristas redobrem a atenção e respeitem a sinalização nas proximidades do trecho. A operação também está sujeita a condições climáticas.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/em-reta-final-de-conclusao-obras-em-viaduto-da-br-386-em-lajeado-no-vale-do-taquari-exigem-atencao-dos-motoristas/

Em reta final de conclusão, obras em viaduto da BR-386 em Lajeado, no Vale do Taquari, exigem atenção dos motoristas

2025-01-08