Porto Alegre Porto Alegre é pioneira na compra de energia sustentável para todos os prédios públicos de média tensão

Por Redação O Sul | 8 de janeiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











Hospital de Pronto Socorro é uma das instalações que já estão sendo atendidas com energia sustentável Foto: Pedro Piegas/PMPA Hospital de Pronto Socorro é uma das instalações que já estão sendo atendidas com energia sustentável Foto: Pedro Piegas/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Prefeitura de Porto Alegre concluiu, na semana passada, a migração de todas as instalações de média tensão para compra de energia sustentável no mercado livre. O projeto foi iniciado em abril de 2024 e abrange 60 instalações atendidas pela nova modalidade de contratação, como, por exemplo, o HPS (Hospital de Pronto Socorro), HMIPV (Hospital Materno Infantil Presidente Vargas), as Usinas de Asfalto, o Paço Municipal e o Centro Administrativo Municipal.

Além dessa iniciativa, o contrato com a empresa vencedora da licitação de PPP das Usinas Fotovoltaicas será assinado nos próximos dias para atender as unidades de baixa tensão.

“Porto Alegre caminha para se tornar a Capital da energia limpa e sustentável. Esses projetos demonstram o compromisso da administração municipal com uma transição energética eficiente, alinhando economia financeira e sustentabilidade. Somente com essa ação concluída agora nas unidades de média tensão, a prefeitura deixou de lançar mais de 300 toneladas de CO2 no meio ambiente”, destaca o prefeito Sebastião Melo.

“Com esse projeto, já registramos mais de R$ 1,2 milhões de economia no primeiro ano e a expectativa é de poupar cerca de R$ 3 milhões anuais a partir deste ano com a conclusão”, explica a secretária municipal da Fazenda Ana Pellini a respeito das unidades de média tensão.

Compra de energia para o Dmae

Além da prefeitura, o Dmae (Departamento Municipal de Água e Esgotos) economizou mais de R$ 9 milhões com o primeiro lote de compra de energia no mercado livre iniciado em abril deste ano. O segundo lote tem edital aberto.

“Já estamos estudando a ampliação paras as demais autarquias e outros órgãos da administração indireta para potencializar a economia de recursos e o compromisso da cidade com um futuro mais sustentável”, informa o coordenador do projeto, engenheiro Alex Sander Zanoteli Martins.

PPP de Usinas Fotovoltaicas

A previsão é de que sejam instalados 4,1 MW de potência total, o suficiente para suprir a demanda energética de 441 instalações de baixa tensão, em locais como unidades básicas de saúde, Mercado Público, Edifício Intendente José Montaury, entre outros. Após a realização de consulta e audiência públicas para aprimoramento dos estudos entre novembro e dezembro de 2023, o edital passou pela análise do TCE (Tribunal de Contas do Estado).

“Com essa contratação, na modalidade de concessão administrativa, o parceiro privado será responsável pela implantação, gestão, manutenção e operação das usinas fotovoltaicas pelo período de 26 anos, funcionando no sistema de compensação de créditos para abater do consumo de energia dos prédios municipais”, ressalta o secretário municipal de Parcerias, Giuseppe Riesgo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/porto-alegre-e-pioneira-na-compra-de-energia-sustentavel-para-todos-os-predios-publicos-de-media-tensao/

Porto Alegre é pioneira na compra de energia sustentável para todos os prédios públicos de média tensão

2025-01-08