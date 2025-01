Mundo Incêndio devastador engole casas em Los Angeles, nos Estados Unidos, com ventos de 100 km/h

Por Redação O Sul | 8 de janeiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











Incêndios impulsionados por fortes ventos atingiram áreas nobres da cidade e causaram a evacuação de mais de 30 mil pessoas Foto: Reprodução Cerca de mil estruturas foram destruídas e fogo está fora de controle Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Um incêndio florestal em rápida expansão e com múltiplos focos atingiu a cidade de Los Angeles, na costa oeste dos EUA, nesta quarta-feira (08), causando destruição e a evacuação de mais de 30 mil pessoas.

O primeiro foco de incêndio atingiu Pacific Palisades, uma área nobre da cidade entre Santa Monica e Malibu, ainda na terça-feira, o que levou o Departamento de Bombeiros de Los Angeles a emitir uma ordem de evacuação obrigatória para uma ampla área, das colinas de Topanga Canyon até o litoral.

De acordo com o Cal Fire, as equipes de emergência ainda não estão conseguindo conter as chamas, que avançam rapidamente por conta dos fortes ventos. A prefeita de Los Angeles, Karen Bass, afirmou que a expectativa é que as rajadas de ventos na cidade piorem nesta quarta.

Uma área de pelo menos 1.200 hectares (cerca de 1.200 campos de futebol) foi consumida pelas chamas em Pacific Palisades. Autoridades locais emitiram múltiplos avisos de evacuação, o que causou engarrafamentos em algumas rodovias da cidade. O governador da Califórnia, Gavin Newsom, declarou estado de emergência.

“A rua inteira se foi, não sobrou nada, nada”, afirmou à Reuters um bombeiro que combatia as chamas em Palisades. A rápida evolução dos incêndios ocorre por conta do fogo aliado a rajadas de vento que superam os 100 km/h, o que dificulta o trabalho dos bombeiros.

Enormes nuvens de fumaça podiam ser vistas soprando das colinas a quilômetros de distância, enquanto as chamas invadiam as casas próximas. O incêndio foi alimentado pelos ventos de Santa Ana, que sopram rajadas quentes e secas dos desertos do interior em direção à costa.

Imóveis de luxo e de famosos também foram evacuados pelo incêndio em Pacific Palisades. O ator Mark Hammil disse em uma publicação no X que saiu de sua casa e avisou sobre a gravidade do fogo: “Incêndio mais terrível desde 1993”.

O Serviço Nacional de Meteorologia emitiu o alerta mais alto para condições extremas de incêndio em grande parte do Condado de Los Angeles, válido de terça a quinta-feira, prevendo rajadas de vento de 80 a 130 km/h, com ventos isolados de 130 a 160 km/h nas montanhas e no sopé das montanhas.

Um segundo incêndio começou próximo a Pasadena, no norte de Los Angeles, e multiplicou de tamanho em poucas horas, atingindo 400 hectares, de acordo com a Cal Fire.

“Ameaça imediata à vida. Esta é uma ordem legal para SAIR AGORA”, dizia um aviso publicado pelo Departamento de Silvicultura e Proteção contra Incêndios da Califórnia (Cal Fire).

Quase 100 moradores de um lar de idosos em Pasadena foram evacuados, informou a CBS News. Vídeos mostraram residentes idosos, muitos em cadeiras de rodas e macas, reunidos em um estacionamento cheio de fumaça e ventos fortes, enquanto caminhões de bombeiros e ambulâncias prestavam assistência.

Os bombeiros informaram que um terceiro incêndio começou em Sylmar, no Vale de São Fernando, ao noroeste de Los Angeles, levando à evacuação de alguns moradores próximos. Nesse foco, as chamas tomaram uma área de cerca de 200 hectares, segundo o Cal Fire.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo

https://www.osul.com.br/incendio-devastador-engole-casas-em-los-angeles-nos-estados-unidos-com-ventos-de-100-km-h/

Incêndio devastador engole casas em Los Angeles, nos Estados Unidos, com ventos de 100 km/h

2025-01-08