Colunistas Em reunião com o prefeito Sebastião Melo, ministro Augusto Nardes reforça compromisso para prevenção de acidentes climáticos

Por Flavio Pereira | 8 de janeiro de 2025

O ministro Augusto Nardes, do Tribunal de Contas da União, esteve reunido com o prefeito Sebastião Melo. (Foto: Divulgação)

O ministro Augusto Nardes, do Tribunal de Contas da União, antes de retornar para Brasília, se reuniu com o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo. Em contato telefônico com o colunista, o ministro do TCU descreveu a reunião com o prefeito de Porto Alegre como “um movimento estratégico para fortalecer a governança e a prevenção de acidentes climáticos na capital gaúcha”.

O encontro, explicou Nardes, aconteceu depois de duas palestras realizadas no interior do Rio Grande do Sul, que aconteceram na região das Missões e na região do litoral, reunindo prefeitos e gestores públicos, neste início de ano, “para discutir a implantação da governança, apresentar os dez passos para uma boa gestão e, também soluções eficazes para os desafios enfrentados pelas cidades gaúchas”. O ministro, que atua no Tribunal de Contas da União como relator da questão das enchentes que aconteceram no ano passado, na área de defesa civil, falou sobre o relatório que ele irá apresentar no primeiro semestre deste ano. O que disse Augusto Nardes na conversa com colunista:

“Estamos em um momento crucial para a implementação de regras e governança que possam garantir a segurança da população, entrega de resultados e a mitigação dos riscos relacionados às mudanças climáticas,” afirmou Augusto Nardes. “A colaboração entre os municípios e o governo federal é fundamental para criarmos um ambiente mais seguro e resiliente. Precisamos examinar cuidadosamente as providências necessárias para prevenir desastres e proteger a vida dos cidadãos,” declarou.

Mark Zuckerberg, o dono da Meta, entra na batalha global pela liberdade de expressão

O CEO da Meta, Mark Zuckerberg, anunciou nesta terça-feira (07) o fim do sistema de checagem de fatos no Facebook e no Instagram, citando preocupações com a censura excessiva. Zuckerberg abriu o jogo ontem:

Governos ao redor do mundo estão pressionando por mais controle e censura nas redes sociais, e acusou países latino-americanos de terem “tribunais secretos”. Além de oferecer seu apoio ao presidente Trump, prometeu que a Meta enfrentará essa batalha global pela liberdade de expressão. No Brasil, a Meta havia aderido, em junho de 2024, ao programa do STF para “combater a desinformação”.

Impopularidade de Janja pode estar contaminando o governo?

A primeira-dama Janja, que está por trás da saída do deputado Paulo Pimenta da SECOM, se considera uma expert na área da comunicação. Porém, os sinais do mundo real dizem o contrário: Pesquisa da Quaest em dezembro indica que apenas 22% dos eleitores têm uma opinião positiva sobre Janja, índice que chegava a 41% em fevereiro de 2023. Por outro lado, 28% a avaliam negativamente, patamar que há quase dois anos estava em 19%. Outros 30% a veem como regular (eram 22% em fevereiro de 2023). Como se vê, a impopularidade de Janja pode ter contaminado a imagem do governo, que diga-se de passagem, já é muito ruim.

Zucco vê desculpa para repressão e perseguição

Líder da oposição na Câmara, o deputado federal Zucco denuncia que “o 8 de janeiro virou desculpa para repressão e perseguição”. Zucco foi direto na sua rede social do X:

“Enquanto o desgoverno insiste na narrativa do ‘golpe’, brasileiros seguem presos, tratados como inimigos do estado. É inaceitável que, em nome de uma falsa democracia, direitos fundamentais sejam violados. Basta!”.

Quem são os novos diretores na Câmara de Porto Alegre

Confira a lista dos diretores que tomaram posse na gestão da vereadora Comandante Nádia (PL) na presidência da Câmara de Porto Alegre:

* Diretor-Geral: André Luiz Nickele Córdova

* Diretora Administrativa: Fabiana Teixeira Escobar

* Diretora de Comunicação Social: Mariana Diverio Kruse

* Diretor Legislativo: Luiz Afonso de Melo Peres

* Diretor de Patrimônio e Finanças: Rodrigo Castilhos Furtado

* Chefe do Gabinete da Presidência: Simone Kilian Braga.

