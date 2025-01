Bruno Laux Sidônio Palmeira concederá atenção especial à presença do governo no meio digital no comando da Secom da Presidência

Por Redação O Sul | 8 de janeiro de 2025

O publicitário Sidônio Palmeira pretende dar atenção especial à evolução do governo no ambiente digital. (Foto: Divulgação)

Evolução no digital

Anunciado como novo ministro da Secretaria de Comunicação da Presidência, o publicitário Sidônio Palmeira pretende dar atenção especial à evolução do governo no ambiente digital. O futuro chefe ministerial, que tomará posse oficialmente na próxima semana, avalia que a composição do Executivo precisa melhorar sua comunicação como um todo, de forma coerente e resoluta, sem deixar brechas para os resultados que pretende conquistar.

Saída para férias

De saída confirmada da Secom da Presidência nesta terça-feira, o ministro Paulo Pimenta optou por sair de férias logo após o desligamento do cargo. Ainda com destino indefinido, o líder ministerial gaúcho deve decidir o seu futuro fora da pasta somente quando retornar do período de descanso.

Alterações de equipe

Enquanto Paulo Pimenta se preparava para deixar a Secom, Sidônio Palmeira já havia iniciado o encaminhamento de mudanças nas equipes da secretaria. Integrantes da pasta afirmam que o marqueteiro conta com o aval do presidente Lula para realizar trocas a seu próprio gosto e que poderá alterar o comando de todas as subdivisões do órgão.

Ausente em Brasília

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), confirmou nesta terça-feira que não poderá participar da cerimônia de rememoração ao 8 de Janeiro planejada para esta quarta-feira pelo governo Lula. O líder parlamentar informou que está em uma viagem ao exterior “programada anteriormente” e que, portanto, não estará em Brasília durante o ato.

Presenças confirmadas

Além do presidente em exercício do STF, Edson Fachin, os ministros Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes também estarão presentes nesta quarta-feira no ato alusivo ao 8 de Janeiro organizado pelo Planalto. A cerimônia contará ainda com a participação dos comandantes das três Forças Armadas, que possivelmente não seguirão o roteiro completo do evento.

Má impressão

Apesar das presenças dos chefes do Exército, Marinha e Aeronáutica confirmadas para o ato do governo Lula nesta quarta-feira, a organização do evento pelo Planalto não repercutiu bem no meio militar. A lembrança recorrente da data pelo Executivo desagrada integrantes do Exército, que avaliam as ações de rememoração como um potencial incentivador de ataques aos membros da caserna.

Live de contraponto

Em paralelo ao evento organizado pelo presidente Lula em Brasília para marcar os dois anos dos atos golpistas do 8 de Janeiro, advogados e pessoas próximas dos presos por envolvimento nos ataques vão promover nesta quarta-feira uma “live” de oito horas. A transmissão, que contará com a participação de diferentes parlamentares bolsonaristas, será apresentada como um ponto de oposição ao ato do chefe do Executivo.

Urgência reiterada

Para o advogado-geral da União, Jorge Messias, a recente decisão anunciada por Mark Zuckerberg sobre o fim da checagem de publicações da plataforma Meta sob a justificativa de defesa absoluta da liberdade de expressão confere ainda mais urgência ao debate sobre a regulamentação das plataformas digitais. O AGU afirma que a empresa, que vinha até o momento colaborando no combate à desinformação, decidiu focar na ampliação do seu modelo de negócios.

Assistência animal

Avançou na Câmara dos Deputados em 2024 o projeto de lei que cria a Política Nacional de Cães de Assistência, destinada à ampliação da oferta de cães treinados para acompanhar pessoas com deficiência. Aguardando votação na CCJ e na Comissão de Finanças, o texto propõe a implantação de uma rede de centros de treinamento em todo o país, dedicada ao cuidado e ao treinamento dos animais e à preparação e especialização de pessoal.

Importados proibidos

O governo federal publicou nesta terça-feira a lei que proíbe no Brasil a importação de resíduos sólidos e rejeitos, incluindo papel e derivados, plástico, vidro e metal. Oriunda de um projeto do deputado Célio Silveira (MDB-GO), a legislação amplia a restrição até então exclusiva para resíduos sólidos perigosos e rejeitos que causassem danos ao meio ambiente, à saúde pública e animal e à sanidade vegetal.

Multa eleitoral

Os eleitores que não votaram no segundo turno das eleições de 2024 e que não justificaram a ausência no pleito até ontem (6) estão sujeitos ao pagamento de multa entre R$ 1,05 e R$ 3,51. Aqueles que não quitarem o débito junto à Justiça Eleitoral serão submetidos a uma série de restrições, como o impedimento de emissão de passaporte e de participação em concursos públicos.

RS em pauta

O presidente Lula se reuniu com um grupo de ministros no início da semana para alinhar o andamento das ações de recuperação de moradias destruídas durante as enchentes de maio de 2024 no RS. O encontro também foi pautado pelo debate dos detalhes sobre o programa “Compra Assistida” no Estado, que viabiliza a aquisição de uma casa já existente, com valores de até R$ 200 mil, para pessoas em vulnerabilidade.

Colaboração Índia-RS

A comitiva gaúcha liderada pela Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico na Índia reuniu-se nesta terça-feira com o embaixador do Brasil no país asiático, Kenneth da Nóbrega, e com o adido agrícola da embaixada, Angelo de Queiroz Maurício. O grupo debateu junto aos diplomatas as potenciais colaborações entre os indianos e o RS, além da apresentação de produtos gaúchos para o mercado local.

Decisão popular

A bancada do PCdoB está tentando articular na Câmara de Porto Alegre a realização de um plebiscito sobre a concessão do DMAE à iniciativa privada. Apresentado como reação às falas do prefeito Sebastião Melo sobre a possível privatização do departamento, o processo visa garantir a participação popular na discussão sobre o futuro do órgão.

Kilombinho de Verão

O Arquivo Histórico Moysés Vellinho, em Porto Alegre, recebe até o dia 17 de janeiro o projeto Kilombinho de Verão, que atenderá 50 crianças na edição deste ano. Baseada na centralidade, valores e cultura africana, trabalhados através da ludicidade, a iniciativa da Associação Mães Pretas promove nove oficinas afrorreferenciadas voltadas ao fortalecimento da identidade, à construção da autoestima e à representatividade negra.

Gestão de jovens

A Secretaria de Saúde de Porto Alegre promoverá nesta sexta-feira, em parceria com a Fase/RS, uma capacitação para agentes que atuam em Porto Alegre com adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas. O curso visa qualificar a abordagem e o cuidado prestados aos adolescentes e jovens, especialmente àqueles com demandas relacionadas à saúde.

