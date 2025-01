Bruno Laux Governo federal confirma repasse de R$ 33,1 milhões para a recuperação de áreas em Gramado afetadas pelas chuvas de maio

Por Redação O Sul | 8 de janeiro de 2025

Foi aprovado plano de trabalho encaminhado pela prefeitura de Gramado para o avanço de iniciativas de restauração de pontos da cidade. (Foto: EBC)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Recuperação asfáltica

A Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil aprovou na última semana o plano de trabalho encaminhado pela prefeitura de Gramado para o avanço de iniciativas de restauração de pontos da cidade, danificados pelas chuvas de maio de 2024. A validação garantirá o repasse de R$ 33,1 milhões para obras de contenção e reconstrução asfáltica no município da Serra Gaúcha, que entrará com uma contrapartida de R$ 10 milhões para as ações. Entre as vias que serão restauradas a partir dos recursos, estão trechos das ruas Gil, Amazonas e Emílio Leobet.

150 anos de imigração

Ao longo do mês de janeiro, os principais prédios públicos do Estado serão iluminados com as cores da bandeira da Itália, em alusão à marca dos 150 anos da imigração italiana no RS, alcançada em 2025. Edifícios como o Palácio Farroupilha, o Palácio Piratini e o Centro Administrativo Fernando Ferrari participarão da ação simbólica, articulada pela Comissão Estadual responsável pela organização dos festejos. O calendário oficial das atividades será lançado em breve pelo governo gaúcho, em um site alusivo à marca, que funcionará como espaço online para que todos que estejam promovendo eventos e ações no entorno da celebração possam colaborar.

Alinhamento de demandas

O deputado Elton Weber (PSB) participou nesta terça-feira de uma reunião com o Procurador-Geral do Estado, Eduardo Cunha, com quem tratou de temáticas relacionadas a diferentes demandas do RS. Dentre as discussões, teve destaque a manutenção dos resineiros que atuam na atividade de extração na Granja Vargas, em Palmares do Sul, e a regulamentação da lei que cria um programa com condições especiais para a regularização de dívidas tributárias de empresas como a Cooperativa Piá. O parlamentar tratou ainda da regulamentação de pontos pendentes da Lei Complementar de sua autoria que reconhece a atividade dos Bombeiros Voluntários no território gaúcho.

Direitos no telemarketing

Está em discussão na Câmara dos Deputados uma proposta legislativa que estabelece medidas de valorização, proteção e promoção dos direitos das mulheres trabalhadoras operadoras de telemarketing. A deputada Silvye Alves (União-GO), autora da matéria, argumenta que o segmento emprega milhares de pessoas, predominantemente do sexo feminino, que atuam em condições que frequentemente expõem essas profissionais a altos níveis de estresse, jornadas extenuantes e riscos de saúde física e mental. “Além disso, essas trabalhadoras enfrentam desafios, como a possibilidade de automação de suas funções e mudanças nos modelos de negócios e suas regulações, o que ameaça seus empregos”, destaca a parlamentar.

Apoio ao tradicionalismo

O deputado Airton Artus (PDT) efetivou na última semana o repasse de uma emenda parlamentar de R$ 100 mil à 24ª Região Tradicionalista do RS, formada pelo Movimento Tradicionalista Gaúcho. Anunciado em um jantar festivo na sede CTG Raízes do Sul, em Lajeado, o recurso visa contribuir com os trabalhos da organização, formada por 34 municípios, que atua na preservação e promoção da cultura e das tradições do RS, como a música, dança, culinária e as vestimentas típicas.

