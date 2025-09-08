Terça-feira, 09 de setembro de 2025

Leia a edição de hoje aqui

Política Em reunião virtual do Brics, Lula diz que países são “vítimas” de práticas ilegais e chantagem tarifária

Por Redação O Sul | 8 de setembro de 2025

Presidente participou de encontro com líderes do bloco. Planalto divulgou discurso lido pelo petista

Foto: Ricardo Stuckert/Presidência da República
Ricardo Stuckert/Presidência da República

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta segunda-feira (8) que países que compõem o Brics são “vítimas” de práticas comerciais ilegais e “chantagem tarifária”.

Ele deu as declarações durante reunião virtual com líderes do bloco. O discurso do presidente não foi transmitido. A imprensa teve acesso à transcrição do pronunciamento divulgada pelo Palácio do Planalto.

Lula chefiou a reunião por estar no comando rotativo do grupo. Segundo o Planalto, participaram da cúpula virtual governantes de China, Egito, Indonésia, Irã, Rússia, África do Sul, além de representantes de outros países.

“Nossos países se tornaram vítimas de práticas comerciais injustificadas e ilegais. A chantagem tarifária está sendo normalizada como instrumento para conquista de mercados e para interferir em questões domésticas”, disse Lula, segundo a transcrição divulgada à imprensa.

Conforme o Planalto, o presidente brasileiro afirmou na reunião que o comércio e a integração financeira entre os países do Brics “oferecem opção segura para mitigar os efeitos do protecionismo”.

Para o petista, o cenário internacional está em “crescente instabilidade” passados dois meses da cúpula que o Brics realizou no Rio de Janeiro em julho. Nesse período, por exemplo, entrou em vigor a sobretaxa de 50% para entrada de produtos brasileiros nos Estados Unidos, determinada pelo presidente Donald Trump. Já a Índia foi sobretaxada por conta do comércio com a Rússia.

De acordo com o pronunciamento divulgado pelo Planalto, o petista não mencionou os EUA na reunião desta segunda-feira. “Sanções secundárias restringem nossa liberdade de fortalecer o comércio com países amigos”, disse Lula, que acrescentou:

“Cabe ao Brics mostrar que a cooperação supera qualquer forma de rivalidade”.
O petista voltou a defender a reforma de organismos internacionais, como a OMC (Organização Mundial do Comércio), onde o Brasil iniciou um processo de consulta para tentar negociar com os EUA um recuo no tarifaço.

Em nota, o Planalto disse que os líderes dos países do Brics também discutiram “riscos” de medidas unilaterais e formas de ampliar a parceria e o comércio no bloco.

“A reunião foi também ocasião para compartilhar visões sobre como enfrentar os riscos associados ao recrudescimento de medidas unilaterais, inclusive no comércio internacional, e sobre como ampliar os mecanismos de solidariedade, coordenação e comércio entre os países do BRICS”, diz trecho da nota divulgada pelo governo brasileiro.

https://www.osul.com.br/em-reuniao-virtual-do-brics-lula-diz-que-paises-sao-vitimas-de-praticas-ilegais-e-chantagem-tarifaria/ Em reunião virtual do Brics, Lula diz que países são “vítimas” de práticas ilegais e chantagem tarifária 2025-09-08
