Terça-feira, 09 de setembro de 2025

Brasil Gaúchos assinam símbolo oficial dos Técnicos em Nutrição e Dietética, escolhido em concurso nacional

Por Redação O Sul | 8 de setembro de 2025

Trabalho de Carlos Minuzzo (foto) e Renan Trindade, da J8 Marketing, foi escolhido entre 60 propostas

Foto: Nauro Jr./Divulgação
Trabalho de Carlos Minuzzo (foto) e Renan Trindade, da J8 Marketing, foi escolhido entre 60 propostas. (Foto Nauro Jr./Divulgação)

O Congresso Nacional de Formação de Profissionais de Nutrição (CONFNutri 2025), realizado na Universidade de Brasília (UnB), foi palco do lançamento do símbolo oficial dos Técnicos em Nutrição e Dietética (TND). O novo ícone da categoria foi definido em concurso nacional promovido pelo Conselho Federal de Nutrição (CFN), que reuniu 60 participantes na primeira etapa.

Apenas três propostas chegaram à fase final, submetida a votação popular exclusiva entre os técnicos em Nutrição, com direito a um voto por profissional. O trabalho vencedor foi desenvolvido pelos gaúchos Carlos Jerônimo Ramos Minuzzo, publicitário e comunicador, e Renan Trindade, designer, sob coordenação da J8 Marketing. O reconhecimento, entregue durante o congresso, consolida a identidade visual de mais de 23 mil profissionais no País.

A cerimônia foi prestigiada por diversas autoridades federais, representantes do governo, lideranças da área da saúde, presidentes e diretores do CFN e dos CRNs, além de professores e coordenadores de universidades de todo o Brasil, que acompanharam os dois dias de debates e entregas do congresso.

O secretário-executivo do Escritório de Representação do Rio Grande do Sul em Brasília, Henrique Pires, destacou a relevância da conquista: “É motivo de orgulho ver o talento gaúcho reconhecido nacionalmente. Este símbolo representa não apenas excelência no design, mas também a importância dos técnicos em nutrição e dietética para o bem-estar da população brasileira”.

Para Carlos Minuzzo, o momento é histórico: “É um orgulho imenso poder contribuir para a sociedade em âmbito nacional com a criação de um símbolo tão importante. Este é um ponto marcante em minha trajetória profissional. Entramos para a história da Nutrição do Brasil”.

Já Renan Trindade ressaltou a essência do projeto: “Mais do que um símbolo gráfico, buscamos criar uma identidade que traduzisse a essência e a importância dos Técnicos em Nutrição e Dietética no Brasil. Ver essa ideia legitimada pela categoria é motivo de grande emoção”.

O novo símbolo consolida a identidade dos TNDs, fortalecendo a valorização da profissão e reconhecendo sua relevância para a saúde coletiva em âmbito nacional.

