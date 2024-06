Rio Grande do Sul Em Rio Pardo, força-tarefa vai atuar no auxílio da população atingida pelas enchentes

Por Redação O Sul | 4 de junho de 2024

A atuação da Força-Tarefa se dará por meio de grupos temáticos. (Foto: MPRS/Divulgação)

Proposta pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS) e com o propósito de congregar esforços em prol dos moradores de Rio Pardo atingidos pelas enchentes, além de dar suporte às ações públicas das três esferas de governo (municipal, estadual e federal), foi criada, nessa terça-feira (4), a Força-Tarefa Rio Pardo.

A iniciativa pretende ter uma atuação ampla, canalizar doações para que cheguem de forma mais rápida e efetiva para os atingidos e manter o nível de envolvimento da comunidade em geral, já que passados 30 dias do desastre, a situação de muitas famílias permanece sem alteração e os recursos humanos e financeiros diminuíram.

A atuação da Força-Tarefa, criada em reunião na sede das Promotorias de Justiça de Rio Pardo, se dará por meio de grupos temáticos, com os seguintes enfoques: aluguel social, materiais de construção e móveis; limpeza das casas e objetos, lava-jatos e produtos de limpeza; distribuição de alimentação, vestuário e produtos de higiene; escolas para crianças e adolescentes desabrigadas ou desalojadas, brinquedos e livros (didáticos e lúdicos); e novas moradias e regularização fundiária.

A promotora de Justiça Christine Mendes Ribeiro Grehs destaca, entre as ações mais urgentes, a necessidade de atuação em prol das mais de 100 pessoas que ainda estão acolhidas de forma improvisada.

“Esses cidadãos precisam receber condições de se instalarem em moradias adequadas, quer através do aluguel social, quer do auxilio a quem acolhe pessoas desalojadas, ou com o retorno às suas casas e mesmo em novas moradias próprias”, ressaltou.

A promotora lembra que se abriu uma nova fase de enfrentamento das necessidades da população atingida, que deseja e precisa restabelecer os seus lares em locais adequados.

Na fase inicial, a força-tarefa será composta por promotores de Justiça, juízes, Prefeitura Municipal de Rio Pardo, Câmara Municipal de Vereadores, Lions Clube Rio Pardo, Rotary Club de Rio Pardo Tranqueira Invicta, Rotary Satélite de Rio Pardo, Rotary Tranqueira Invicta-Inovação, Universidade de Santa Cruz do Sul (UNISC), Sociedade Esportiva e Recreativa Embaixadores do Ritmo e Grupo Escoteiro Itacolomi.

Animais

O Fundo para Reconstituição de Bens Lesados (FRBL), gerido por um conselho presidido pelo MPRS, aprovou em sessão extraordinária realizada na última sexta (31) um projeto de construção de 38 casas de interesse social em Arroio do Meio e outro para controle de zoonoses nos animais resgatados nas enchentes.

Os dois projetos foram apresentados em caráter emergencial para redução de riscos e minimização de danos decorrentes das enchentes que assolaram o Estado.

Outras cinco propostas foram avaliadas na sessão, cuja ata foi publicada no Diário Eletrônico do MPRS dessa terça.

