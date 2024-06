Rio Grande do Sul Entidades empresariais apresentam pleitos na Assembleia Legislativa gaúcha para retomar atividades e manter empregos

Por Redação O Sul | 4 de junho de 2024

Reunião ocorreu no Plenarinho da Assembleia gaúcha. (Foto: Fernando Gomes/ALRS)

No Plenarinho da Assembleia Legislativa do RS, uma reunião entre lideranças e federações empresariais com a bancada federal gaúcha e deputados estaduais tratou sobre recursos que assegurem o pagamento dos salários de maio de cerca de 115 mil empresas afetadas em virtude da catástrofe ambiental no Estado. O deputado Luciano Silveira (MDB) representou a presidência da Assembleia Legislativa no encontro. Ele defendeu a união das bancadas e apoio aos governantes.

Representantes das entidades empresariais, liderados pelo presidente da Federasul, Rodrigo Sousa Costa, apresentaram três pautas urgentes:

* Manutenção de emprego e renda;

* isenção tributária a fundo perdido

* e agilidade na retomada das atividades do Aeroporto Salgado Filho.

“A medida mais urgente é o dinheiro para a folha que deve ser paga até sexta-feira, dia 7”, enfatizou Costa. Pela Farsul, Gedeão Pereira frisou que além do “necessário socorro” às empresas das regiões afetadas, o governo federal deve se voltar para o setor agrícola, e criticou a compra de estoque de arroz estrangeiro pelo governo federal.

Dentro das ações de enfrentamento à crise, Leonardo Lamachia, presidente da OAB-RS, disse que a entidade defende em carta aberta a retomada do Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, a extinção da dívida pública do RS e a antecipação do pagamento dos precatórios de 2025 para 2024, tanto estaduais quanto federais, além da criação de uma Zona Franca no Estado com estímulo para geração de emprego e renda.

A reedição de medidas da pandemia e o socorro às empresas e ações voltadas ao Estado foi uma das principais propostas defendidas pelos deputados federais, à medida que a formatação da ajuda já existe e seria necessária apenas adequação.

O coordenador da bancada gaúcha no Congresso, Dionilso Marcon, assegurou a presença do ministro do Trabalho, Luiz Marinho, no Rio Grande do Sul ainda nesta semana para discutir a pauta de ajuda às empresas. Segundo ele, o ministro dos Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, vai receber a bancada gaúcha para tratar da urgência do Salgado Filho. Referindo-se ao papel regulador da Conab e à compra de arroz do mercado externo, afirmou que a solução deve ser construída com diálogo. “Temos responsabilidade com a produção do nosso Estado”.

Também se manifestaram os deputados federais Alceu Moreira (MDB), Marcel van Hattem (Novo), Luiz Carlos Busato (União), Ronaldo Nogueira (Republicanos), Afonso Hamm (PP), Pompeo de Mattos (PDT), Pedro Westphalen (PP), Osmar Terra (MDB), Elvino Bohn Gass (PT), e as deputadas Reginete Bispo (PT) e Any Ortiz (Cidadania), e o senador Luiz Carlos Heinze (PP).

Aeroporto

O deputado Frederico Antunes (PP), líder do governo na Assembleia, informou detalhes da visita técnica ao aeroporto, ao lado do ministro Paulo Pimenta e da direção da Fraport, onde foi dada uma previsão de retomada das atividades somente no mês de dezembro.

“O primeiro levantamento é apenas uma parte. Falta a análise da sub-base da pista – que deve ser feita até o final de julho”. Segundo ele, o custo das estruturas é de R$ 300 milhões, além de R$ 44 milhões para compra de equipamentos importados.

“O que é importante é que agora temos um realinhamento. Há um ambiente de diálogo”, enalteceu. O secretário estadual de Desenvolvimento, Ernani Polo, também falou em nome do Executivo.

Pela bancada estadual, participaram os deputados Felipe Camozzato (Novo), Marcus Vinícius (PP), Guilherme Pasin (PP), Edivilson Brum (MDB), Miguel Rossetto (PT), Gustavo Victorino (Republicanos) e as deputadas Delegada Nadine (PSDB) e Patrícia Alba (MDB).

