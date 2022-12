Geral Em Santa Catarina, chuva bloqueia rodovias e causa deslizamentos. Duas adolescentes morreram soterradas

Por Redação O Sul | 20 de dezembro de 2022

As regiões mais atingidas foram a Grande Florianópolis e o Litoral Norte do Estado. (Foto: Divulgação)

A chuva que atingiu Santa Catarina nesta terça-feira (20) provocou a morte de ao menos duas pessoas, causou alagamentos, bloqueios de rodovias, queda de barreiras e deixou carros e casas submersos em diversas regiões.

As regiões mais atingidas foram a Grande Florianópolis e o Litoral Norte, especialmente o município de Camboriú, onde os dois óbitos foram registrados. Balneário Camboriú, Barra do Sul e Navegantes decretaram situação de emergência. Ao todo, são 131 desabrigados e 55 desalojados, de acordo com o relatório mais recente da Defesa Civil de Santa Catarina.

O boletim divulgado no final da tarde desta terça-feira (20) apontava para seis municípios que relataram ocorrências em virtude das chuvas em Santa Catarina.

Uma criança de 9 anos de idade que ficou ferida em um deslizamento de terra em Camboriú recebeu alta do hospital, segundo informações da prefeitura municipal. O incidente, no bairro Jardim Aliança, foi provocado pelas chuvas.

Duas adolescentes morreram soterradas no incidente: as primas Ketlin Arno Ribeiro, 16 anos, e Elaine Soares Marques, 17.

Ainda de acordo com a prefeitura de Camboriú, choveu 260 milímetros em 24 horas, deixando 60% do município alagado. Mais de 200 resgates foram realizados pelo Corpo de Bombeiros. Cerca de 90 pessoas tiveram que deixar suas casas e foram alojadas em abrigos municipais.

De acordo com o relatório, reportaram ocorrências os municípios de Jaraguá do Sul, Ilhota, Itapema, Porto Belo, Penha e Camboriú. Mas o número pode ser ainda maior. “Em virtude das chuvas intensas, diversas localidades ainda não conseguiram registrar suas ocorrências pois estão atingidos ou com suas equipes totalmente empenhadas nas ações de resposta, de modo que essa informação deve variar ao longo dos dias”, consta no documento.

A Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade seguia monitorando a situação das rodovias, em parceria com a Defesa Civil e a polícia rodoviária. No Norte de Santa Catarina, a SC-418, Serra Dona Francisca, foi interditada para veículos pesados no sentido Joinville/Campo Alegre a partir das 20h desta terça-feira.

“Com o fechamento da BR-376, o movimento fica muito acima do habitual. O trecho é sinuoso e íngreme, ainda estamos recuperando alguns pontos que foram afetados pela última temporada de chuvas e o risco para deslizamentos é grande. Por questões de segurança, vamos bloquear a passagem de veículos pesados durante a noite, quando não é possível observar possíveis movimentações de terra e de encostas. De manhã voltaremos a avaliar a situação”, explica o secretário Alexandre Martins.

Na Grande Florianópolis, o tráfego seguia bloqueado na SC-405, no Sul da Ilha, que estava alagada. No Norte da Ilha, também em Florianópolis, o nível da água baixou no trecho da SC-401 que fica na Vargem Pequena e o trânsito foi liberado. Na mesma estrada, porém, seguia em meia pista o trecho onde houve rolamento de pedras.

Rodovias

Na Grande Florianópolis: SC-401 – Km 3.3 – risco de deslizamento de rochas. Tráfego em meia pista; SC-405 – Km 2,6 – Próximo ao elevado do Rio Tavares. Água na pista, tráfego bloqueado; SC-281, São Pedro de Alcântara/Angelina – Km 24,75 Água na pista, tráfego em meia pista.

No Norte: SC-418 (Serra Dona Francisca) – Risco de deslizamento – trânsito proibido para veículos pesados no sentido Joinville – Campo Alegre.

