Geral Homem morre e mais de 300 pessoas ficam feridas durante a comemoração da vitória da Argentina na Copa; torcedores pulam de ponte para o ônibus que levava os jogadores

Por Redação O Sul | 20 de dezembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Uma multidão nunca antes vista na Argentina lotou as ruas de Buenos Aires para comemorar o título da Copa do Mundo. (Foto: Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Uma multidão nunca antes vista na Argentina lotou as ruas de Buenos Aires para comemorar o título da Copa do Mundo. Vídeos divulgados nesta terça-feira (20) em redes sociais mostram diversos argentinos caindo de postes de semáforos, telhados, árvores e locais altos em que subiram para comemorar o título da Argentina na Copa do Mundo.

Um homem de 24 anos que comemorava o título morreu. Ele subiu em um teto e caiu do alto. A identidade da vítima não foi revelada. De acordo com o site do Todo Notícias, o corpo dele foi encontrado na segunda-feira (19), mas a morte cerebral só foi decretada na madrugada desta terça-feira (20).

Desde o domingo (18), quando a Argentina venceu a França na final da Copa do Catar, quase 350 pessoas ficaram feridas na cidade ao comemorar a conquista do tricampeonato mundial. Somente naquele dia, mais de 340 pessoas se machucaram, afirmou o chefe do serviço de emergência local, Alberto Crescenti.

Ele disse que, ao longo desta terça, pelo menos mais oito pessoas sofreram politraumatismo ou fratura em braços ou pernas após terem subido em semáforos ou outros lugares “onde não se deve subir”.

A seleção chegou na madrugada ao aeroporto de Ezeiza, perto de Buenos Aires, e depois seguiu em desfile, em ônibus aberto, pelas ruas da capital. O governo decretou feriado nesta terça. Por volta de 16h, a polícia decidiu retirar os jogadores por helicóptero, porque havia dificuldade em seguir o trajeto no ônibus.

“Os campeões do mundo estão sobrevoando todo o percurso em helicópteros porque ficou impossível continuar por terra diante da explosão de alegria popular. Continuemos celebrando em paz e mostrando nosso amor e admiração”, escreveu no Twitter Gabriela Cerruti, porta-voz da Presidência da Argentina.

A carreata terminou mais cedo, após cinco horas de um percurso muito lento, quando dois torcedores pularam de uma ponte na tentativa de entrar no ônibus que transportava os jogadores. Um deles teve sucesso; o outro terminou caindo de uma altura superior a três metros.

Mesmo após a carreata ser encerrada, as pessoas não deixaram as ruas ou o Obelisco – que, como de costume nas celebrações, foi pichado. Foi necessária a presença da polícia para evacuar a 25 de Mayo, e eles precisaram passar duas vezes, pois na primeira ainda houve gente voltando ao local. Depois, caminhões de lixo passaram recolhendo muitas garrafas e lixo.

Por volta de 20h30min, as forças de segurança decidiram que era hora de evacuar o Obelisco. A infantaria da polícia entrou em confronto com os torcedores. Houve lançamento de balas de borracha, bombas de efeito moral e jatos d’água, e os torcedores tacaram pedras, garrafas e bandeiras em chamas. Um caixa automático foi depredado e roubado nas imediações.

Foi estimado que mais de cinco milhões de pessoas, aproximadamente 10% de toda a população Argentina, tomaram as ruas de Buenos Aires para o desfile de comemoração da conquista do tricampeonato mundial de futebol nesta terça-feira. A festa foi impressionante, mas com tanta gente, naturalmente, saiu do controle. As informações são do portal de notícias G1 e do site GE.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral