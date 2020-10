Geral Em Santa Catarina, tecnologia avalia chances de desenvolver câncer de mama

Por Redação O Sul | 25 de outubro de 2020

O câncer de mama representa 29,7% dos casos de tumor maligno entre mulheres no Brasil. (Foto: Divulgação)

Uma empresa de Florianópolis (SC) trouxe da Europa uma tecnologia que permite avaliar as chances de desenvolver câncer de mama. O teste é feito utilizando uma amostra de saliva do paciente.

O CEO da Brava, Marcos Oliveira, explica que o câncer de mama é uma doença multifacetada, com riscos genéticos, ambientais e derivados da interação entre esses dois componentes.

“A ideia do Vívida foi trabalhar em cima justamente de mitigar os riscos de um câncer de mama através de um programa integrado que inclua tanto as informações de risco genéticos, quanto as informações de risco ambientais, consolidados, unidas dentro de uma única plataforma digital onde a pessoa vai acessar essas informações”, explicou.

Telemedicina

O programa inclui também orientação, por meio de telemedicina, com um médico especialista na interpretação do resultado do teste genético e das questões respondidas pela paciente.

O câncer de mama representa 29,7% dos casos de tumor maligno entre mulheres no Brasil, atrás apenas do câncer de pele, e é o tumor que mais mata. Em 2018, 16,4% das brasileiras que perderam a vida para a doença foram diagnosticadas inicialmente com câncer de mama, de acordo com dados do Instituto Nacional de Câncer (Inca).

De acordo com o mastologista Gustavo Crippa, a nova geração de testes genéticos são um complemento aos testes já existentes.

“Ter a consciência do risco é fundamental, pois ela serve não como uma sentença de que alguma coisa vai acontecer. Nós vão somos vítimas dos nossos genes, mas faz parte do processo de autoconhecimento para que a gente saiba conduzir a nossa vida e tomar as decisões referentes a nossa vida e as nossas escolhas da melhor forma possível”, finalizou.

Medidas de prevenção

Entre as medidas que contribuem para prevenir o câncer de mama estão a adoção de comportamentos protetores, como seguir uma alimentação saudável, praticar atividades físicas com regularidade, evitar bebidas alcoólicas e manter o peso adequado. Essas ações são capazes de evitar 28% de todos os casos da doença.

Os principais sinais e sintomas suspeitos de câncer de mama são nódulo (caroço) fixo e, geralmente, indolor; mudança na posição ou formato do mamilo; vermelhidão, retração ou aparência de casca de laranja na pele do seio; saída espontânea de líquido pelo mamilo e caroços no pescoço ou axilas. As informações são do portal de notícias G1 e do Inca.

