Rio Grande do Sul Em São Borja, homem que matou a ex-esposa em frente à filha do casal é condenado a 45 anos de prisão

Por Redação O Sul | 19 de abril de 2023

Acusado esfaqueou a vítima por não aceitar o fim do relacionamento. (Foto: EBC)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Tribunal do Júri condenou a 45 anos de prisão um homem que matou a ex-esposa com várias facadas em uma rua de São Borja (Fronteira-Oeste), na manhã de 24 de janeiro de 2021. Após o crime, ele fugiu do local em seu automóvel, deixando para trás a vítima agonizando nos braços da filha do casal, que testemunhou o ataque – motivado pela inconformidade com o fim da relação.

O réu havia sido denunciado pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul (MP-RS). A sentença levou em conta as acusações de feminicídio, motivo torpe, uso de recurso que dificultou a defesa e a presença de uma criança no local – a garota tinha apenas 12 anos quando viu o pai acabar com a vida da mãe dela.

Atendido pela Brigada Militar (BM) na rua General Serafim Dornelles Vargas, o caso teve como protagonistas Ana Luci das Dores Chuquel, 44 anos. Ela chegou a ser internada em um hospital da região, mas teve o óbito constatado cerca de 24 horas depois. O assassino, dois anos mais novo, permaneceu foragido durante dois dias, antes de se entregar à Polícia Civil.

Crime similar

A mesma cidade gaúcha registrou um crime semelhante no dia 7 de março deste ano. A vítima foi Jiane da Silva Vicente, 43 anos, morta com golpes de faca pelo namorado, de 39 e com antecedentes por lesões corporais em mulheres.

Em meio a uma relação conturbada, ela recentemente havia rompido a relação e solicitado medida protetiva, mas acabou reatando com aquele que seria o seu algoz. Após cometer o feminicídio, o homem telefonou a familiares de Jiane para contar o que havia feito e foi preso em flagrante pela BM.

(Marcello Campos)

