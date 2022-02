Rio Grande do Sul Em São Leopoldo, casos de crianças não vacinadas serão informados ao Conselho Tutelar e Ministério Público

Por Redação O Sul | 22 de fevereiro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Todas as escolas das redes pública e privada do município deverão comunicar uma listagem de pais e dos estudantes não vacinados. Foto: José Cruz/Agência Brasil Medida consta em decreto municipal publicado nesta semana. (Foto: Divulgação/Prefeitura) Foto: José Cruz/Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A prefeitura de São Leopoldo (Vale do Sinos) publicou decreto que determina a exigência do comprovante de vacinação infantil contra covid em todas as escolas locais. Até 10 de março as instituições de ensino públicas ou particulares terão que fornecer ao Centro de Operações de Emergência em Saúde e Educação a lista de estudantes que ainda não receberam vacina, juntamente com o nome dos pais ou responsáveis legais.

Os casos de omissão por parte dos adultos serão repassados pelo órgão municipal ao Conselho Tutelar, Vigilância Sanitária de São Leopoldo e Ministério Público (MP) do Rio Grande do Sul.

Para fins de comprovação, será aceito documento expedido pela plataforma do Conecte Sus, do Sistema Único de Saúde, bem como cartão/caderneta de imunização ou outro meio válido oficialmente. Dentre os objetivos da determinação está o de qualificar o controle estatístico da situação local da pandemia e conter o avanço de casos de contágio.

Com a palavra, a prefeitura

Em manifestação nesta semana, o secretário municipal da Saúde, Marcel Frison, reforçou que a imunização é uma atitude coletiva: “Precisamos imunizar o maior número possível de pessoas, para mitigação do vírus, em especial neste momento em que nossas crianças passaram a ser atingidas pela variante ômicron do coronavírus. A vacina é segura e nenhum evento adverso foi registrado”.

O prefeito Ary Vanazzi tem sido alvo de críticas por indivíduos que se opõem à imunização obrigatória de crianças, mesmo com todos os riscos envolvidos para quem resiste ao procedimento, seja por medo, desconhecimento ou mesmo posições ideológicas. Por outro lado, também tem recebido elogios. Em uma época de volta às aulas presenciais, ele ressalta:

“São Leopoldo sempre teve uma postura firme em relação à segurança sanitária da população e não seria diferente agora. Temos mantido uma campanha intensa de vacinação e também de orientação, utilizando inclusive os espaços escolares nos bairros para incentivar e facilitar o acesso por parte de crianças e pais. Não podemos esquecer que a vacina representa a segurança dos professores, estudantes e toda a família”.

Logística descentralizada

Com o início do ano letivo, a vacinação infantil em São Leopoldo mudou de local, além de dar oportunidade para população mais periférica de São Leopoldo acessar a imunização. Nesta quarta-feira (23), o serviço será oferecido em dois endereços, das 9h às 11h30min e das 13h30min às 16h.

Os locais são a Unidade Básica de Saúde (UBS) Scharlau e a Ocupação Justo – nesta última, a imunização de adultos poderá ser recebida ao longo da tarde em unidade móvel.

Nestes dois pontos haverá vacina da Coronavac para a gurizada de 6 a 11 anos. Conforme recomenda o Ministério da Saúde, a marca Pfizer será direcionada para crianças de 5 anos sem comorbidades e de 5 a 11 anos com comorbidades, imunossuprimidas e com deficiência física.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul