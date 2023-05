Geral Em São Paulo, Lula rebate críticas às “derrotas” do governo e afirma: “Tudo normal”

Por Redação O Sul | 25 de maio de 2023

Compartilhe esta notícia:











O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante o encerramento do evento em homenagem ao Dia da Indústria, na sede da Fiesp. (Foto: Ricardo Stuckert/PR)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva criticou, em discurso feito nesta quinta-feira (25), os comentários feitos após derrotas do governo no Congresso Nacional. Para o presidente, os comentários dão impressão de que o “mundo acabou”, mas, na avaliação dele, está tudo parecendo “normal”. Lula participou de evento em São Paulo, organizado pela Fiesp (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo), em comemoração ao Dia da Indústria.

Na quarta-feira (24), o governo sofreu pelo menos duas derrotas mais significativas no Congresso. A primeira, na comissão mista (formada por deputados e senadores) que analisa a medida provisória que reestruturou a organização de alguns ministérios. Os parlamentares retiraram poder dos ministérios do Meio Ambiente e dos Povos Indígenas.

Mais tarde, em votação no plenário da Câmara, os deputados mudaram uma medida provisória aprovada pelo Senado e voltaram a incluir no texto um dispositivo que afrouxa o combate ao desmatamento na Mata Atlântica.

“Hoje a impressão que eu tinha [ao ler jornais] era de que o mundo tinha acabado. ‘Lula foi derrotado’, ‘acaba-se ministério disso’, ‘acaba-se ministério daquilo’. E o que estava acontecendo era a coisa mais normal”, afirmou o presidente.

Lula afirmou ainda que o governo não pode se assustar com a política. “Uma comissão do Congresso querendo mexer numa estrutura de governo que é difícil de mexer. Agora que começou o jogo. O que a gente não pode é se assustar com a política. Quando a sociedade se assusta com a política e começa a culpar a classe política, o resultado é infinitamente pior”, argumentou o presidente.

“É na política que se tem as soluções dos grandes e pequenos problemas do país”, completou.

Política industrial

Uma política industrial ativa, moderna, competitiva, conectada à necessidade de transição energética e capaz de gerar boas condições de trabalho e remuneração aos seus funcionários. Foi com esse horizonte que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva se dirigiu a uma plateia de empresários na sede da Fiesp.

“Nós precisamos fazer uma política industrial ativa e altiva, competitiva, moderna, que leve em conta os avanços tecnológicos. Para ter um país forte, uma indústria forte, é preciso trabalhadores fortes, ganhando salários justos e podendo ser consumidores das coisas que produzem”, disse o presidente. Ele ressaltou que o fortalecimento do setor não implica uma queda de braço com outras áreas.

“A gente quer que a indústria cresça, mas a gente quer que a nossa exportação de commodities continue crescendo. A gente quer que o nosso agronegócio continue crescendo. É importante a gente ter em conta que o Brasil precisa também de ser exportador cada vez mais de grãos, de carne, das coisas que sabemos produzir. Isso não atrapalha a indústria”, declarou Lula. As informações são do portal de notícias G1 e do Palácio do Planalto.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral

https://www.osul.com.br/em-sao-paulo-lula-rebate-criticas-as-derrotas-do-governo-e-afirma-tudo-normal/

Em São Paulo, Lula rebate críticas às “derrotas” do governo e afirma: “Tudo normal”

2023-05-25