Acontece Em São Paulo, Sicoob Credicapital apresenta resultados de 2022 aos cooperados

Por Redação O Sul | 6 de fevereiro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Durante quatro dias foram divulgadas as prestações de contas aos associados paulistanos de sete regiões. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Sicoob Credicapital é uma cooperativa de crédito e, diferente de um banco, o cooperado é dono, tem participação nas decisões e nos resultados financeiros. Para manter o propósito de conectar pessoas para promover a justiça financeira e prosperidade, de 30 de janeiro a 02 de fevereiro, aconteceu em São Paulo o processo assemblear da cooperativa com prestações de contas do ano de 2022 para os associados de sete regiões.

Segundo o presidente do Conselho de Administração do Sicoob, Guido Bresolin Júnior, este é o momento em que o cooperado consegue perceber quais são os benefícios de ser associado da cooperativa, além de conhecer os ganhos que foram creditados na conta capital no ano passado. “É também a oportunidade do cooperado estar mais próximo dos dirigentes, da sua instituição financeira cooperativa, e assim perceber na prática que ele é o dono do negócio”, ressalta.

Ao longo da semana, participaram das reuniões preparatórias mais de 400 cooperados da capital paulista – nos bairros Moema, Tatuapé e Faria Lima e na região do alto Tietê –, Poá, Ferraz de Vasconcelos e Arujá. Durante os encontros, foram apresentados os números alcançados pelas 42 agências da cooperativa, que tem mais de 56 mil cooperados. O destaque foi os mais de R$ 13,5 milhões de juros ao capital social que retornaram para os associados – um aumento de 274% comparado ao ano anterior.

Foram divulgados ainda os ativos totais, que somaram mais de R$ 1,6 milhão, as operações de crédito, que foram de mais R$ 1 milhão, e os recursos administrados, que tiveram o resultado de R$ 1,3 milhão.

O cooperado paulista Victor Rodrigues, que é advogado e atua no cooperativismo habitacional, aponta a importância de ser participativo. “Nós atuamos no ramo habitacional e, com isso, resolvemos movimentar todo o nosso sistema financeiro no Sicoob Credicapital. Não faz sentido operarmos por um banco, sendo que temos uma cooperativa de crédito, que atende melhor nossas necessidades”, comenta.

Foram apresentados ainda a composição dos conselhos e da diretoria, o planejamento estratégico, as ações desenvolvidas pela Unidade de Desenvolvimento Cooperativo (UDC) em parceria com o Instituto Sicoob, os números regionais e desafios para 2023, além do programa “O jeito Sicoob de ser” e da campanha “Vem Comigo pro Sicoob”.

De acordo com o diretor de Expansão do Sicoob Credicapital, Waldemar Antonio Paetzold, quem ganha com a expansão do Sicoob Credicapital em São Paulo é a sociedade, porque as cooperativas têm contribuído para o desenvolvimento das comunidades. “Nas reuniões preparatórias, além dos resultados apresentados, ficou nítido para os cooperados quais as diferenças entre ser um cliente de banco e ser um cooperado que é dono do negócio”, explica.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece

https://www.osul.com.br/em-sao-paulo-sicoob-credicapital-apresenta-resultados-de-2022-aos-cooperados/

Em São Paulo, Sicoob Credicapital apresenta resultados de 2022 aos cooperados