Acontece Sustentabilidade do negócio rural é tema da nova campanha da Satis

Por Redação O Sul | 7 de fevereiro de 2023

“Lavoura saudável. Negócio sustentável” é o novo conceito que respalda a marca de produtos de nutrição vegetal. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Com quase 25 anos de atuação no mercado brasileiro, a Satis volta seu olhar ao futuro a fim de engajar seus clientes para desenvolver um agronegócio cada vez mais sustentável. São produtores de diferentes culturas e regiões do país que utilizam as soluções em nutrição vegetal oferecidas pela marca, que espera crescer 35% em faturamento neste ano-safra 22/23. Ao aliar inovação e responsabilidade no meio rural, a empresa mineira apresenta seu novo conceito ao mercado: “Lavoura saudável. Negócio sustentável”.

“Mais do que nunca, é preciso plantar com consciência hoje para colher melhor amanhã”, afirma o presidente da Satis, José do Nascimento Ribeiro. E isso é possível pelo emprego de tecnologias e manejos adequados que visem o fortalecimento das plantas e do solo, além de garantir maior rentabilidade e responsabilidade na zona rural. “São iniciativas que garantem uma produtividade mais inteligente e, consequentemente, a sustentabilidade do negócio no campo”, complementa.

Para se posicionar nesse cenário, a promessa da marca também está evoluindo, lançando um movimento de comunicação 360º que estreia com o propósito de apresentar e significar o conceito de “Lavoura saudável. Negócio sustentável”. A campanha valoriza o produtor, a sua inteligência e o orgulho que tem de estar construindo um legado que deixará para as próximas gerações. Com essa inspiração, a ação conta com filme para TV, que vai ao ar nos principais mercados da marca, além de outras peças de divulgação e iniciativas com seu grupo de influenciadores. A expectativa é sensibilizar o produtor, reforçando o quanto a empresa valoriza o agronegócio e é parceira na busca por melhores safras.

Acompanhando a nova fase, a Satis amplia os investimentos em pesquisa e inovação, que passam a representar em torno de R$ 5 milhões nos dois próximos anos (2023 e 24). A empresa mantém um robusto plano de desenvolvimento de novas soluções e possui um campo experimental em Araxá (MG), sua cidade-sede. Projetada especialmente para realização de estudos com produtos e tecnologias da marca aplicados em diversas culturas, a estrutura na Fazenda Novo Horizonte conta com uma qualificada equipe de pesquisadores e, também, recebe alunos e especialistas de áreas afins.

Atenta às demandas do campo, a Satis está sempre em busca de novas soluções em nutrição vegetal e novos métodos de aplicação para produtos a fim de contribuir na performance das diversas culturas brasileiras. Atualmente, estão em andamento mais de 60 pesquisas e mais de 2.000 parcelas experimentais, incluindo os protocolos em parceria com universidades e instituições de pesquisa agrícola.

Inovação

Com a criação e o aprimoramento de tecnologias de nutrição vegetal, a Satis tornou-se referência nesse mercado e, além de ajudar a nutrir as lavouras, contribui para levar conhecimento ao campo. Assim, mostra a importância de produzir mais e melhor, com o mínimo de riscos para o planeta e colocando as pessoas em primeiro lugar.

Por isso, lançou o Programa Aplik+, que orienta o produtor a obter maior eficiência das soluções utilizadas na lavoura, compartilhando informação qualificada e agregando valor ao relacionamento com o cliente. Os produtos da linha como Liq-D, Vitaphix Oil e Vitaphix Power são formulações desenvolvidas para dar maior eficácia desde a elaboração da calda até a absorção de nutrientes pela planta.

Estudos realizados com a cultura da soja no Brasil, por exemplo, mostram que algumas lavouras deixam de produzir 15% de seu potencial em função da falta de cuidados específicos no processo de aplicação.

Futuro

Para estreitar ainda mais a conexão com o produtor, a Satis irá ampliar sua atuação junto às pequenas propriedades, mostrando que o conhecimento técnico e as soluções de nutrição vegetal estão ao alcance de todos. De acordo com o CEO da empresa, Endrigo Bezerra, a renovação do campo acontece todo o dia, independentemente do tamanho da área cultivada. “Hoje, já atuamos com os principais cultivos brasileiros e pretendemos ampliar nossa atuação no algodão, na cana e no citrus”, destaca.

