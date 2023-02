Acontece Transportadora gaúcha define as estratégias e metas para este ano

Por Redação O Sul | 10 de fevereiro de 2023

Compartilhe esta notícia:











A TW Transportes está no mercado há 57 anos Foto: Divulgação (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A TW Transportes e Logística reuniu representantes de suas 84 unidades próprias e franqueadas em Carazinho para debater as estratégias e metas para este ano. Foram três dias de alinhamentos e definições.

No primeiro dia, o trabalho aconteceu com os gerentes corporativos e das unidades próprias. Depois, as unidades franqueadas se juntaram ao grupo. No último dia, todos se reuniram para o Encontro Anual de Resultados e Negócios, que aconteceu na BierSite.

Cerca de 140 pessoas participaram do evento, vindas dos quatros Estados onde a TW possui unidades: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo. Depois de dois anos sendo realizado de forma online, o evento voltou a ser no formato presencial.

O presidente da TW, Alexandre Schmitz, reforçou o planejamento estratégico da empresa, seus valores e a importância das pessoas no negócio. O vice-presidente, Ricardo Schmitz, lembrou do trabalho em equipe para que os resultados sejam obtidos. Os diretores da empresa apresentaram os resultados das áreas comercial, administrativa e operacional relativos a 2022, além dos planejamentos e metas para 2023.

Uma palestra foi ministrada por Paulo Herrmann, ex-presidente da John Deere Brasil, que falou sobre o cenário econômico mundial e as possibilidades de crescimento. Ele ressaltou o protagonismo do Brasil na produção de alimentos, o que pode colocar o País entre as principais economias do mundo até 2050, movimentando diversos setores, como o de logística.

No final do evento, todos os participantes receberam uma bandeira personalizada da TW.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece

https://www.osul.com.br/transportadora-gaucha-define-as-estrategias-e-metas-para-este-ano/

Transportadora gaúcha define as estratégias e metas para este ano