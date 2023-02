Acontece Estes são os detalhes do novo acordo assinado em dezembro entre a IGT e a Société de la Loterie de la Suisse Romande

Por Redação O Sul | 10 de fevereiro de 2023

Compartilhe esta notícia:











A outra grande novidade é que este novo acordo aumenta o nível de cooperação entre ambas as partes. Foto: Reprodução A outra grande novidade é que este novo acordo aumenta o nível de cooperação entre ambas as partes. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Société de la Loterie de la Suisse Romande, é a loteria que é jogada na Suíça para usuários de língua francesa daquele país. Lembrando que várias línguas coexistem neste país, sendo o francês uma das mais representativas, juntamente com o alemão e o italiano, dependendo logicamente da região e da maioria de sua população.

É por isso que diferentes tipos de loterias tendem a coexistir neste país multifacetado. Esta é também a razão pela qual o fornecedor de hardware e software de loteria IGT (International Game Technologies) anunciou em dezembro de 2022 a extensão de seu acordo com esta empresa para continuar entregando a loteria franco-suíça aos habitantes de língua francesa deste país pelo menos até 2031, data em que seria considerada a rescisão deste contrato, e sua posterior renovação.

A colaboração é estendida até 2031

O principal fato deste novo acordo é que o acordo anterior seria prorrogado pelos próximos 9 anos, anunciando assim uma longa e produtiva relação entre a Société e o gigante provedor de software.

A outra grande novidade é que este novo acordo aumenta o nível de cooperação entre ambas as partes, possibilitando melhorar a experiência do franco-suíço na loteria, permitindo também a criação de plataformas e tecnologias que facilitem o acesso e melhorem a segurança dos usuários. ao comprar bilhetes de loteria e participar dos diferentes jogos oferecidos pelas loterias da Société. A Lotaria Romande será uma das beneficiárias desta troca, e uma das que mais prestará colaboração a esta nova associação.

Deve-se notar que a IGT também possui a capacidade já patenteada de criar alguns dos melhores aplicativos de loteria do mundo. Na verdade, você pode usar esses ótimos aplicativos de loteria diretamente em seu país e testar sua eficácia. As loterias estão dando grandes passos na direção certa, rumo a um caminho que levará à modernização e massificação de seus serviços no mundo virtual, onde a exposição é maior.

Poções mais rápidas e melhores

Uma das principais vantagens do novo acordo entre a IGT e a empresa não será apenas a experiência direta do usuário, ou a extensão do contrato para os próximos 9 anos, mas também a própria empresa e suas loterias poderão acessar software avançado de análise de dados do usuário, que permitirá coletar e analisar de forma rápida e eficaz todos os resultados que tais análises apresentam.

Agora, com a extensão do contrato, grandes melhorias podem ser esperadas com base em tecnologia de ponta de datamining para entender as necessidades dos usuários e respondê-las para oferecer a experiência mais segura e confortável possível dentro do ecossistema de loterias da Société de la Loteria de la Suisse Romande.

Uma sociedade tão linguisticamente heterogênea como a suíça tem colocado desafios altamente relevantes para a maioria das empresas que fazem negócios nesta nação, as loterias não têm sido uma exceção, por isso esse tipo de acordo foi necessário para poder atender a todos os grupos étnicos e sociais que compõem a sociedade suíça.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece

https://www.osul.com.br/estes-sao-os-detalhes-do-novo-acordo-assinado-em-dezembro-entre-a-igt-e-a-societe-de-la-loterie-de-la-suisse-romande/

Estes são os detalhes do novo acordo assinado em dezembro entre a IGT e a Société de la Loterie de la Suisse Romande