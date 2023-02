Acontece TV Pampa realiza transmissão exclusiva do Super Bowl 2023, ao vivo, neste domingo

Por Redação O Sul | 9 de fevereiro de 2023

Grande final da NFL entre Eagles e Chiefs começa às 19h, com megashow da diva Rihanna. Foto: O Sul Foto: O Sul



O Super Bowl, um dos maiores eventos esportivos do mundo, que marca o final da temporada de futebol americano, terá transmissão exclusiva da TV Pampa neste domingo (12), a partir das 19h. Como já é tradicional, a atração inicia com uma cerimônia de abertura e conta com um megashow de intervalo. Este ano, a apresentação marca o retorno aos palcos da diva pop Rihanna, também exibido na íntegra, ao vivo, pelo canal de TV aberta e pelas plataformas digitais da emissora.

Philadelphia Eagles e Kansas City Chiefs, respectivos vencedores da Conferência Nacional e da Conferência Americana da NFL (National Football League), disputarão uma partida única que definirá o grande campeão do futebol americano na temporada regular. O jogo acontece no State Farm Stadium, em Glendale, Arizona.

Lideradas por seus quarterbacks, Jalen Hughs (Eagles) e Patrick Mahomes (Chiefs), as equipes chegam ao Super Bowl LVII com campanhas idênticas: 14 vitórias e apenas três derrotas, prometendo uma das finais mais acirradas dos últimos tempos, que o público poderá conferir na programação especial e com comentários na tela da TV Pampa.

