Acontece TV Pampa realiza transmissão exclusiva do Super Bowl 2023, ao vivo, neste domingo

Por Redação O Sul | 11 de fevereiro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Grande final da NFL entre Eagles e Chiefs começa às 19h, com megashow da diva Rihanna. Foto: O Sul Grande final da NFL entre Eagles e Chiefs começa às 19h, com megashow da diva Rihanna. (Foto: O Sul) Foto: O Sul

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Super Bowl, um dos maiores eventos esportivos do mundo, que marca o final da temporada de futebol americano, terá transmissão exclusiva da TV Pampa neste domingo (12), a partir das 19h. Como já é tradicional, a atração inicia com uma cerimônia de abertura e conta com um megashow de intervalo. Este ano, a apresentação marca o retorno aos palcos da diva pop Rihanna, também exibido na íntegra, ao vivo, pelo canal de TV aberta e pelas plataformas digitais da emissora.

Philadelphia Eagles e Kansas City Chiefs, respectivos vencedores da Conferência Nacional e da Conferência Americana da NFL (National Football League), disputarão uma partida única que definirá o grande campeão do futebol americano na temporada regular. O jogo acontece no State Farm Stadium, em Glendale, no Arizona.

Lideradas por seus quarterbacks, Jalen Hughs (Eagles) e Patrick Mahomes (Chiefs), as equipes chegam ao Super Bowl LVII com campanhas idênticas: 14 vitórias e apenas três derrotas, prometendo uma das finais mais acirradas dos últimos tempos, que o público poderá conferir na programação especial e com comentários na tela da TV Pampa.

Investimento

O retorno triunfante de Rihanna aos palcos se aproxima, após sete longos anos de espera. A cantora se apresenta no intervalo do Super Bowl neste domingo. Com conversas dos bastidores falando de um show de tirar o fôlego, descubra quanto a cantora investiu no espetáculo.

Ao todo, 10 milhões de dólares foram aplicados na apresentação, cerca de R$ 52 milhões na cotação atual. Dentre esse valor, 6 milhões de dólares saíram do bolso da própria Rihanna, que tem promovido a apresentação com força, envolvendo até mesmo sua marca de produtos de maquiagem e cuidados com a pele, a Fenty Beauty.

Se o valor do investimento para um único show te assusta, eis a explicação: a final da NFL é conhecida por convidar grandes artistas que entregam um espetáculo mega exclusivo no intervalo do jogo. Isso sem falar na correria dos bastidores, de montar o espaço da apresentação, se apresentar e desmontar tudo antes da pausa acabar.

As performances emblemáticas de The Weekend, Coldplay, Beyoncé, Bruno Mars, Michael Jackson entre outros cantores de renome, permanecem sendo discutidas por um longo tempo. Katy Perry, por exemplo, se apresentou em 2015 e contou com mais de 118 milhões de telespectadores, se tornando a artista mais assistida do evento.

O retorno de Rihanna, tão ansiado não somente por fãs mas por amantes de música pop em geral, promete bater grandes recordes e pode alcançar números ainda maiores. Com todo esse investimento, também é difícil imaginar o contrário.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece

https://www.osul.com.br/tv-pampa-realiza-transmissao-exclusiva-do-super-bowl-2023-ao-vivo-neste-domingo/

TV Pampa realiza transmissão exclusiva do Super Bowl 2023, ao vivo, neste domingo