Brasil Em São Paulo, um bebê de 2 meses que tomou vacina do coronavírus no lugar de outro imunizante teve convulsões. A técnica de enfermagem que plicou a dose foi afastada

Por Redação O Sul | 9 de dezembro de 2021

Duas crianças tiveram reação após recebem vacina por engano. (Foto: Divulgação)

Uma bebê de dois meses que recebeu a vacina da Pfizer contra a covid-19 no lugar da vacina pentavalente em Sorocaba (SP) teve convulsões e passará por exames para identificar a causa das crises, segundo a família.

Já a outra criança, um menino de quatro meses, continua com febre alta e deve ficar internada por mais sete dias, fazendo uso de antibiótico através de um cateter.

As crianças estão estáveis e não apresentaram piora no estado de saúde. Ambas passam por exames a cada 48 horas.

Segundo o hospital onde elas estão internadas, as famílias estão recebendo suporte psicológico e serviço social. Os bebês devem permanecer baixados até o término da investigação diagnóstica e não correm risco de vida no momento.

Vacinação é apurada

A vacinação nos bebês ocorreu na última quinta-feira (2). Conforme informou a Secretaria de Saúde, as duas crianças iriam receber a pentavalente, que protege contra difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e contra uma bactéria responsável por infecções no nariz, meninge e garganta, mas acabaram sendo vacinadas contra a covid com a pfizer.

Por ora, a técnica de enfermagem, que fez a aplicação na unidade de saúde, foi afastada da sala de procedimentos injetáveis até a apuração e verificação das medidas que serão tomadas.

A prefeitura também abriu procedimento interno para apurar a responsabilidade da funcionária que trocou as doses, que foram aplicadas na unidade básica.

A Secretaria da Saúde informou que também entrou em contato com o Centro de Vigilância Epidemiológica do estado de São Paulo, o Ministério da Saúde e a fabricante da vacina, que relataram casos semelhantes ocorridos em outros locais, com sintoma de febre apresentado.

A orientação desses órgãos foi de que as crianças permanecessem em observação de 10 a 15 dias. Além de febre, um dos bebês apresentou vômito e irritabilidade.

Após a internação, as duas crianças não precisaram de remédio, mas receberam soro e, na manhã de sexta-feira (3), conseguiram tomar leite normalmente. Os bebês passarão por um teste de sorologia e, em seguida, receberão a dose correta da pentavalente.

Esta foi a primeira vez que o hospital recebeu um caso de bebês que tomaram vacinas contra a covid por engano. O erro foi descoberto no dia seguinte à aplicação, durante a checagem ao estoque de vacinas. A técnica de enfermagem responsável pelo ocorrido alegou que confundiu os frascos, pois ambos são parecidos.

Ela foi afastada dos procedimentos injetáveis e deslocada para uma área interna da unidade. Enquanto isso, segundo o secretário, foi instaurado um procedimento administrativo para definir quais medidas devem ser tomadas.

