Mundo Em semana decisiva para o tarifaço dos EUA, ministro das Relações Exteriores do Brasil cumpre agenda na ONU

Por Redação O Sul | 28 de julho de 2025

Mauro Vieira indicou que tem disposição de dialogar com o governo dos EUA Foto: Vinicius Loures/Câmara dos Deputados

Em uma semana decisiva para o Brasil, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, desembarcou no domingo (27) para cumprir agenda em Nova York (EUA) e poderá ir a Washington para discutir uma saída ao tarifaço se o governo norte-americano demonstrar interesse em dialogar.

A tarifa de 50% imposta por Donald Trump sobre os produtos brasileiros começa a valer na sexta-feira (1°). Oficialmente, Vieira participa de encontros na ONU (Organização das Nações Unidas) sobre a guerra na Faixa de Gaza.

O chanceler indicou que tem disposição de dialogar com o governo dos EUA, mas que só irá à capital norte-americana se houver uma sinalização positiva da Casa Branca para retomar as negociações sobre o tarifaço.

As agendas na ONU estão programadas para esta segunda (28) e terça-feira (29). Se os EUA não se manifestarem, Vieira retornará ao Brasil já na quarta (30), onde seguirá no esforço para abrir um canal de negociação com os norte-americanos.

Senadores

Uma comitiva de oito senadores brasileiros está em Washington para uma série de reuniões sobre o tarifaço de Trump.

Integram o grupo Nelsinho Trad (PSD-MS), presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado; Tereza Cristina (PP-MS), vice-presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado; Jacques Wagner (PT-BA), líder do governo no Senado; Marcos Pontes (PL-SP), vice-presidente do grupo parlamentar Brasil-EUA; Rogério Carvalho (PT-SE); Carlos Viana (Podemos-MG); Fernando Farias (MDB-AL) e Esperidião Amin (PP-SC).

Os políticos brasileiros permanecem nos EUA pelo menos até quarta. Na agenda, estão programados encontros com líderes empresariais, parlamentares norte-americanos e representantes da sociedade civil.

2025-07-28