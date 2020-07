Esporte Em sessão virtual, Peri Silveira é reeleito presidente do TJD-RS por mais dois anos

Atual presidente do TJD-RS (Tribunal de Justiça Desportiva do Rio Grande do Sul), Peri Silveira foi reeleito para um novo mandato de dois anos à frente da Corte máxima do desporto gaúcho. Claudio Fleck Baethgen foi eleito vice-presidente do órgão.

Peri tem mais de quatro décadas de exercício no Tribunal. Iniciou as atividades na Justiça Desportiva em 1978, nomeado por Rubens Hoffmeister, à época presidente da FGF (Federação Gaúcha de Futebol).

O cargo de procurador-geral será exercido pelo Alberto Lopes Franco. Luiz Francisco Lopes e o Renan Eduardo Cardoso foram reconduzidos ao cargo de procuradores.

A primeira comissão disciplinar é formada pelos auditores Assis Rafael dos Santos Júnior, Camilo Gomes de Macedo, Carla Souto Gonçalves, Carlos Augusto Peixoto Reis, Carlos Renato Martini, e os suplentes Carlos Augusto Zirbes e Carlos Roberto da Cunha Amador.

A segunda comissão disciplinar é composta pelo Ernani Propp Júnior, Felipe Alexsander Ruppenthal, Felipe Becker, Gilson Hermann Kroeff, João Vicente Rothfuchs e os suplentes Claiton Luiz Duflot e João de Almeida Neto.

A terceira comissão disciplinar tem o Jonselé Guimarães Terres, Kelly Aline Bruce, Luis Carlos Souza dos Santos, Luiz Miguel Orihuela Dubal, Otávio Ruaro e os suplentes Marcelo de Freitas Melro Correa e Paulo Fernando Airoldi.

A quarta comissão disciplinar é constituída pelo Pedro Dahne Silveira Martins, Pedro Hubner Wortmann, Rafael Silveira Paim, Roberto Leite Pimentel, Vinicius Ilha e os suplentes Pedro Sommer Vinagre e Saulo Queiroz.

A posse dos auditores ocorreu em sessão virtual da Corte realizada na sexta-feira (17).

