Dicas de O Sul Marcelo Falcão, Solange Almeida, Rael, Leci Brandão e Teresa Cristina estão entre os artistas que apresentam lives neste domingo

Por Redação O Sul | 19 de julho de 2020

Compartilhe esta notícia:







Marcelo Falcão se apresenta às 17h deste domingo. Foto: Reprodução/Instagram Marcelo Falcão se apresenta às 17h deste domingo. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Neste domingo (19) quem ficar em casa terá a oportunidade de conferir as apresentações de diversos artistas nas tradicionais lives. Marcelo Falcão, Solange Almeida, Rael, Leci Brandão e Teresa Cristina estão entre as atrações para quem deseja driblar o tédio do isolamento social e ainda prestigiar a arte e contribuir para projetos sociais divulgados em algumas das lives.

Confira os artistas e como assistir:

João Bosco e Vinicius – 13h – Link

Roda do Spant – 16h – Link

Marcelo Falcão e Filipe Ret – 17h – Link

Rael – 18h – Link

Solange Almeida – 18h – Link

Leci Brandão com Marcus Boldrini (Em Casa com Sesc) – 19h – Link

Teresa Cristina – 22h – Link

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Dicas de O Sul