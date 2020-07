Magazine Maisa passa por transição capilar e mostra o resultado nas redes sociais

Por Redação O Sul | 18 de julho de 2020

Cabeleireiro da apresentadora compartilhou o processo de corte nas redes sociais. (Foto: Reprodução/Instagram)

Maisa é uma das mulheres que aderiu à transição capilar. Processo longo e que exige paciência, a transição acaba sendo um grande desafio até o momento do primeiro corte – que aconteceu para a apresentadora na última sexta-feira (17). No Instagram, o cabeleireiro de Maísa compartilhou o processo do corte.

O resultado foi um corte moderno, que trouxe de volta o visual cacheado que a apresentadora tinha quando era mais nova. “Nesta transição estamos resignificando a expressão “cabelo de Maísa” para dizer que esse visual é de uma mulher forte e independente”, escreveu o cabeleireiro Rodrigo Araújo na legenda do vídeo.

Nos comentários, a apresentadora falou o quanto amou o novo visual. “Sem palavras!!!!! Fez meu dia demais, seu salão, sua equipe e seu talento”, escreveu ela nos comentários, local em que muitos internautas também deixaram elogios.

Em seu Instagram, Maisa também compartilhou a mudança e escreveu na legenda muito feliz pelo resultado.

“AAAAAAA ACONTECEU!!! Meu primeiro grande corte feito pelo @rodrigovizu para eu arrasar no meu programa! Vocês sabem o quanto eu esperei por esse momento e o quanto ele significa pra mim e pra minha transição capilar. Tem um vídeo super legal no insta do Rodrigo mostrando como foi esse corte e eu também falei um pouco sobre nos meus stories. Que alívio! Como é bom mudar”, escreveu.

