Tecnologia Em seu novo livro, o escritor anglo-suíço Johann Hari investiga como nossos cérebros foram duramente afetados pela tecnologia e o que podemos fazer para recuperar a capacidade de concentração perdida

Por Redação O Sul | 19 de fevereiro de 2022

‘O prazer do foco é maior que o de retuítes e curtidas’, afirma autor que já escreveu sobre depressão e vício. (Foto: Reprodução)

O típico trabalhador americano se concentra em uma determinada tarefa por apenas três minutos. Em média, cada dia nós tocamos ou verificamos nossos celulares mais de 2 mil vezes, e gastamos mais de três horas olhando para eles. É o que diz Johann Hari, autor que já escreveu sobre depressão e vício, em seu novo livro, “Stolen focus” (“Foco roubado”, ainda sem tradução no Brasil). A obra é uma investigação sobre como chegamos a esse estado de distração — que Hari descreve como uma “crise de atenção”.

Alguns fatores que Hari identifica parecem claros, como o atual modelo de negócios das grandes empresas de tecnologia, que geram dinheiro na proporção direta da atenção que as pessoas dão a elas. Outros fatores que ele desenterra são menos discutidos, desde o que comemos (alimentos altamente processados, cheios de carboidratos refinados) e como dormimos (segundo alguns relatos, menos do que costumávamos) até a natureza da infância americana, com sua perda generalizada de autonomia. Leia os principais trechos da entrevista.

1) Você vê uma conexão entre os tópicos de seus três livros: depressão, vício e atenção?

Sempre há um mistério na minha cabeça que eu realmente quero investigar. Com este livro, pude sentir minha própria atenção ficando pior. Coisas que exigiam foco profundo, que eram essenciais para o meu senso de identidade, como ler livros e ter conversas densas, estavam ficando cada vez mais como descer uma escada rolante. Eu ainda podia fazê-los, mas eles estavam ficando mais difíceis. E eu podia ver isso acontecendo com a maioria das pessoas que eu conhecia.

2) Como a pandemia nos últimos dois anos contribuiu para a nossa perda de foco?

Ela nos deixou mais estressados, e sabemos que o estresse desencadeia um estado chamado de vigilância — quando você acha mais difícil se concentrar porque seu cérebro está examinando o horizonte em busca de perigo. A outra coisa é que a pandemia nos deu essa visão distópica do futuro. Naomi Klein argumenta que, de repente, fomos empurrados para onde estaríamos em 15 anos em relação à tecnologia. Ela nos mostrou uma visão do futuro que muitos de nós odiamos. É o futuro para o qual estamos nos movendo e que agora podemos escolher conscientemente abandonar e seguir em direção a um futuro muito melhor.

Há aqueles que dizem que precisamos ser responsáveis individualmente por nossa disciplina em relação ao tempo de tela, em vez de culpar a tecnologia. Você chamou isso de ‘otimismo cruel’: uma solução que parece boa, mas não funciona.

No início da pesquisa para o livro, eu tinha essencialmente duas linhas sobre o que havia acontecido comigo. Eu pensei: “Você está sem força de vontade. E, depois, alguém inventou o smartphone.” Decidi exercer minha força de vontade e fiquei três meses sem meu celular. Passei três meses em Provincetown, uma vila em Massachusetts, completamente offline, em um ato radical. Houve muitos altos e baixos, mas fiquei surpreso com o quanto minha atenção voltou. Eu era capaz de ler livros oito horas por dia. No final do meu tempo por lá, eu pensei: “Eu nunca vou voltar a ser como eu vivia antes”. Os prazeres do foco são muito maiores do que as recompensas de curtidas e retuítes.

Então peguei meu telefone de volta e, em poucos meses, estava 80% igual. Só entendi realmente por que quando entrevistei James Williams, que eu diria ser o principal filósofo em atenção no mundo agora, e ele me disse: “É como se você pensasse que a solução para a poluição do ar era você pessoalmente usar uma máscara de gás”.

Não sou contra máscaras de gás. As máscaras de gás são ótimas. Mas elas não são a solução para a poluição do ar.

3) Se abandonar a tecnologia temporariamente não é a resposta, quais técnicas considerou eficazes?

Eu durmo mais, pelo menos oito horas. Eu tenho um recipiente trancado por bloqueio de tempo, no qual guardo meu telefone por quatro horas, quando escrevo. E eu não sento e assisto a um filme com meu namorado a menos que nós dois bloqueemos nossos celulares.

