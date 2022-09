Mundo Em seu primeiro discurso ao Parlamento britânico, Rei Charles III promete seguir o exemplo da sua mãe, Elizabeth II

Por Redação O Sul | 12 de setembro de 2022

Charles discursou ao lado da sua esposa, a rainha consorte Camilla Foto: Divulgação Charles discursou ao lado da sua esposa, a rainha consorte Camilla. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Em seu primeiro discurso ao Parlamento britânico, o rei Charles III disse, nesta segunda-feira (12), que está “resolvido a seguir fielmente” o exemplo da sua mãe, a rainha Elizabeth II.

Em uma cerimônia no Westminster Hall, o prédio mais antigo do Parlamento, em Londres, Charles homenageou a rainha e prometeu defender o princípio do governo constitucional.

“Quando muito jovem, sua falecida majestade se comprometeu a servir seu país e seu povo e manter os preciosos princípios do governo constitucional que estão no coração de nossa nação. Esse voto ela manteve com devoção insuperável”, disse Charles aos legisladores.

“Ela deu um exemplo de dever altruísta que, com a ajuda de Deus e seus conselhos, estou decidido a seguir fielmente”, disse o novo monarca. “Como Shakespeare diz sobre a antiga rainha Elizabeth, ela era ‘um padrão para todos os príncipes vivos’”, completou.

O novo rei declarou que o Parlamento é “o instrumento vivo e respiratório de nossa democracia”. “Enquanto estou diante de vocês hoje, não posso deixar de sentir o peso da história que nos cerca e que nos lembra as tradições parlamentares vitais, às quais os membros de ambas as Câmaras se dedicam com tanto empenho pessoal para o bem de todos nós”, concluiu.

Os membros do Parlamento prestaram condolências oficiais ao monarca pela morte de Elizabeth II, que faleceu na quinta-feira (08), aos 96 anos. Charles estava acompanhado da sua esposa, a rainha consorte Camilla.

Depois do discurso ao Parlamento, o casal seguiu para Edimburgo, na Escócia, para acompanhar um cortejo fúnebre da rainha até a catedral de Saint Giles.

