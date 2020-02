Notícias Em seu quarto dia de festa, o carnaval de rua de Porto Alegre atraiu mais de 60 mil pessoas ao bairro Cidade Baixa

Por Redação O Sul | 25 de fevereiro de 2020

Mais de 200 mil foliões passaram pela Praça Garibaldi desde o sábado. (Foto: Anselmo Cunha/PMPA)

Na noite dessa terça-feira, a primeira fase da edição 2020 do carnaval de rua de Porto Alegre chegou ao fim com um público de mais de 60 mil foliões na Praça Garibaldi, bairro Cidade Baixa. De acordo com informações dos organizadores, em quatro dias de festa 210 mil foliões passaram pelo local escolhido pela prefeitura para o evento, que contou com trio elétrico e bancas de comida e bebida.

A primeira atração do dia foi o bloco Império da Lã. O grupo surgiu em 2007 em uma junção de artistas de diversas formações musicais e tem à frente o músico Carlinhos Carneiro, da banda Bidê ou Balde. O repertório trouxe sucessos de Sidney Magal a Raça Negra, entre outros sucessos populares da música brasileira.

Já o bloco Deixa Falar, que encerraria a festa desta terça-feira, por motivos técnicos decidiu cancelar a apresentação. “Dois músicos tiveram problemas de saúde”, explica o presidente do bloco, Maqui Borges.

A festa seguiu até as 21h, com a apresentação do DJ Vinni Show. “Estou tendo a oportunidade de ser o animador do carnaval de rua de Porto Alegre”, ressaltou. “É uma experiência maravilhosa, uma energia que não consigo definir com palavras, só sei que é inexplicável.”

Embora a chuva que caiu sobre a capital gaúcha no fim da tarde e durante a noite não tenha sido empecilho para parte dos foliões, o aguaceiro causou uma série de transtornos, exigindo que foliões buscassem abrigo em marquises e outras estruturas. A Praça Garibaldi ficou alagada e parte do lixo deixado pelos participantes foi parar na avenida Erico Verissimo.

A festividade será retomada nos dois próximos fins de semana. Informações detalhadas sobre os horários e os trajetos dos blocos estão disponíveis na página oficial do Carnaval de Rua no Facebook e na página da Secretaria Municipal da Cultura. O Carnaval de Rua inicia a segunda fase de desfiles no próximo sábado e prossegue até o domingo do fim de semana seguinte. Confira, a seguir, a programação detalhada.

Sábado (29 de fevereiro)

Local: Circuito Cidade Baixa – Praça Garibaldi;

14h – Bloco do Zé;

16h30 – Do Jeito que Tá Vai;

19h – Areal do Futuro.

Domingo (1º de março)

Local: Circuito Cidade Baixa – Praça Garibaldi;

14h – Cia. do Trago;

16h30 – Bloco do Fusca Azul;

19h – Bloco do Isopor.

Sábado (7 de março)

Local: Circuito Orla – Usina do Gasômetro;

15h – Bloco da Amizade;

17h – Malvina;

19h30 – Afrotchê ;

22h – Puxa que é Peruca.

Domingo (8 de março)

Local: Circuito Orla – Usina do Gasômetro;

11h – Ai Que Saudade do Meu Ex;

15h – Bloco dos Anjos;

17h – Os Dinobico’s;

19h30 – Filhos do Cumpadi Washington;

22h – Ziriguidum.

Dicas para os foliões

– Manter-se hidratado e alimentado;

– Não se exceder na ingestão de álcool e não aceitar bebidas de estranhos;

– Aplicar filtro solar e evitar a exposição prolongada ao Sol;

– Dar preferência a calçados confortáveis, como tênis;

– Proteger-se de doenças sexualmente transmissíveis, por meio do uso da “camisinha”.

– Em caso de dúvida ou emergência, procurar as equipes disponíveis nos eventos.

(Marcello Campos)

