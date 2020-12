Rio Grande do Sul Em sinal de esperança, Praça Notre Dame, em Passo Fundo, receberá iluminação natalina

Por Redação O Sul | 10 de dezembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Irrompendo a escuridão noturna, neste Natal, a luminosidade de incontáveis microlâmpadas convidará os passo-fundenses a renovarem o sentimento Foto: Divulgação (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

A Praça Notre Dame, em Passo Fundo, no Norte do Estado, receberá iluminação natalina. Irrompendo a escuridão noturna, neste Natal, a luminosidade de incontáveis microlâmpadas convidará os passo-fundenses a renovarem o sentimento que, diante das dificuldades inerentes ao presente, se faz ação. Afinal, é a esperança que nos move pelos dias vivenciados no aguardo de que a dor arrefeça e a preocupação cesse.

Acesas na praça onde, tradicionalmente, milhares de espectadores se deixam encantar pelas apresentações da Cantata Natalina, elas serão, na ausência do canto, da poesia e da representação, o meio pelo qual as instituições de ensino Notre Dame vão exaltar a crença na vida nova – materializada em um pequeno menino que repousa sobre a manjedoura.

Além disso, lembrando a generosidade divina em entregar-Se à humanidade, impelindo-a a nutrir a otimista expectativa, as luzes que vão cintilar em meio à Avenida Brasil – no período compreendido entre 06 de dezembro de 06 de janeiro – recordarão aqueles que transitarem nas proximidades do Colégio Notre Dame a não esmorecer no exercício da empatia e da solidariedade – dois dos valores capazes de fazer-nos vislumbrar um futuro em que as adversidades com as quais nos deparamos serão superadas.

Mais que proporcionar a iluminação do espaço público, porém, a comunidade educativa do próprio Colégio, bem como a da Escola Notre Dame Menino Jesus, está empenhada em promover uma celebração natalina virtual. Intitulada “Natal: fonte de esperança”, ela será transmitida pelas fanpages escolares, durante a semana do festejo.

Cronograma de apresentações on-line

21 de dezembro: Escola Notre Dame Menino Jesus

22 de dezembro: Colégio Notre Dame Passo Fundo

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul