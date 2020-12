Porto Alegre Polícia Rodoviária Federal apreende quase meio milhão de reais em mercadorias estrangeiras em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 10 de dezembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











No interior dos carros, foram encontrados perfumes, cosméticos, eletrônicos e materiais esportivos, totalizando quase meio milhão de reais de valor de revenda estimado Foto: PRF/Divulgação No interior dos carros, foram encontrados perfumes, cosméticos, eletrônicos e materiais esportivos, totalizando quase meio milhão de reais de valor de revenda estimado. (Foto: PRF/Divulgação) Foto: PRF/Divulgação

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu, na madrugada desta quinta-feira (10), dois carros carregados com mercadorias trazidas ilegalmente do Uruguai. Os dois motoristas foram presos na BR 290 em Porto Alegre.

Em uma ação com base no trabalho de inteligência, agentes da PRF interceptaram um Monza de Frederico Westphalen e um Corolla de Canoas, que viajavam juntos em direção à capital gaúcha.

No interior dos carros, foram encontrados perfumes, cosméticos, eletrônicos e materiais esportivos, totalizando quase meio milhão de reais de valor de revenda estimado. Os dois condutores admitiram que haviam sido pagos para transportar as mercadorias do Uruguai para Porto Alegre.

Os dois motoristas, de 24 e 58 anos, foram presos e encaminhados para a área judiciária federal. Os veículos e as mercadorias foram apreendidos.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre