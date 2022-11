Política Em sua 1ª entrevista após a eleição, Janja cita compromissos como futura primeira-dama do Brasil

Por Redação O Sul | 10 de novembro de 2022

Na entrevista, Janja frisou que pretende dar um novo sentido ao papel de primeira-dama. (Foto: Reprodução/Twitter)

As jornalistas e apresentadoras Maju Coutinho e Poliana Abritta estiveram, nesta semana, com a futura primeira-dama do Brasil Janja Lula da Silva, em São Paulo. A primeira entrevista concedida pela mulher de Luiz Inácio Lula da Silva será exibida no “Fantástico”, na TV Globo, neste domingo (13).

Na ocasião, Janja frisou que pretende dar um novo sentido ao papel de primeira-dama, termo, aliás, que ela refuta. Conforme noticiado pelo jornal O Globo, a socióloga será uma primeira-dama que detesta este título. Feminista, costuma dizer que rejeita a denominação dada à mulher do presidente da República por entender que o termo “dama” remete a “recatada e do lar”, e não a uma “mulher de luta”, como ela se define. Num ato eleitoral no Rio, Janja adiantou como quer ser chamada: primeira-companheira.

Maju e Poliana adiantaram, por meio das redes sociais, alguns detalhes da entrevista. “Uma conversa franca e importante. Com compromissos e leveza”, disse Poliana. “Uma mulher de presença forte e constante que caminha ao lado de Lula”, afirmou, ao comentar sobre a entrevistada.

Maju listou, também por meio do Instagram, alguns pontos abordados durante a conversa. “Em sua primeira entrevista, a socióloga falou sobre carreira, militância, relacionamento com Lula, sobre o período em que Lula esteve preso, pandemia, campanha eleitoral, feminismo, antirracismo, intolerância religiosa, firmou compromissos e contou como pretende ressignificar o papel de primeira-dama”, contou a jornalista.

Primeiras reuniões

A equipe comandada por Janja deu início aos trabalhos de preparação da cerimônia da posse de Lula como presidente da República, em 1º de janeiro. O grupo tem feito reuniões com representantes das instituições responsáveis por organizar e realizar o evento.

A equipe também é integrada por Márcio Tavares, secretário nacional de cultura do PT e um dos responsáveis pelo núcleo de cultura do gabinete de transição, e por Wagner Caetano, próximo de Lula e ex-secretário nacional de Relações Político-Sociais da Presidência no governo petista.

A primeira reunião do grupo aconteceu na quarta-feira (9) na sala que Janja usa para despachar no Centro Cultural Banco do Brasil, em Brasília, sede do gabinete de transição.

Nesta quinta-feira (10), o grupo se reuniu com a equipe do cerimonial do Ministério das Relações Exteriores, responsável por planejar e executar as cerimônias da posse presidencial, e com representantes do Governo do Distrito Federal, que também participa da realização do evento.

Nesta sexta (11) é a vez de a equipe comandada por Janja se reunir para discutir os preparativos da cerimônia de posse com representantes do cerimonial do Congresso Nacional. É lá que o presidente eleito presta o compromisso constitucional.

