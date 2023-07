Esporte Em sua estreia na Copa do Mundo Feminina, Espanha goleia a Costa Rica por 3 a 0

O placar foi construído no primeiro tempo Foto: Reprodução/Twitter Fifa

Tentando conquistar o seu primeiro título mundial, a Espanha deixou uma boa impressão na sua estreia na Copa do Mundo Feminina deste ano. A equipe venceu a Costa Rica por 3 a 0, na madrugada desta sexta-feira (21), em Wellington, na Nova Zelândia, na primeira rodada do grupo C, que ainda conta Zâmbia e Japão.

O placar foi construído no primeiro tempo, com gols de Del Campo (contra), Aitana Bonmatí e Esther González. A atacante Alexia Putellas, atual melhor jogadora do mundo, começou o confronto no banco de reservas, por opção do técnico Jorge Vilda.

A craque do Barcelona, que teve uma grave lesão no joelho no ano passado, foi a campo apenas na reta final, entrando aos 32 minutos do segundo tempo, no lugar de Paralluelo.

O próximo duelo das espanholas será contra a Zâmbia, na madrugada de quarta-feira (26).

